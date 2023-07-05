Згадати все. Учені навчилися омолоджувати пам'ять у старих приматів

Зниження пам'яті в старості може стати напастю минулого завдяки "гену довголіття", що вже допомагає літнім мавпам ефективно запам'ятовувати.

Погіршення пам'яті — неприємна частина процесу старіння, але вчені стали ще на крок ближче до того, щоб сповільнити, а може навіть повернути його назад. Вони вже змогли допомогти літнім мавпам виконувати завдання на пам'ять, так, наче б вони були молодшими, пише New Atlas.

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У світі генетики білок під назвою klotho вже понад три десятиліття вважається "геном довголіття". Його було названо на честь грецької богині Клото, яка, згідно з міфом, пряла нитку людського життя. Але в реальному житті klotho не пряде нитки; натомість він допомагає регулювати процеси старіння.

Наш організм природним чином виробляє цей білок у нирках, але з віком рівень klotho знижується. Зниження рівня klotho пов'язане з деякими віковими захворюваннями, такими як затвердіння артерій, високий кров'яний тиск і дегенерація кровоносних судин.

Нещодавно вчені з Каліфорнійського університету в Сан-Франциско та Інституту нейронаук імені Вейля пильніше вивчили клото і його потенціал для омолодження когнітивних функцій. Їхніми піддослідними були 18 макак-резус, вид мавп, що має схожість із людиною. Цим мавпам, вік яких приблизно відповідає віку 65-річної людини, ввели дозу клото, а потім попросили пройти легкий і складний лабіринти, щоб знайти ласощі.

У результаті мавпи, які отримали дозу klotho, продемонстрували поліпшення пам'яті. Зокрема, вони на 20% краще впоралися з важчим завданням і на 6% — з легшим. Що ще цікавіше, це поліпшення пам'яті тривало щонайменше два тижні.

Щоб зрозуміти важливість цього, уявіть, що навіть у віці 70 років ви не забудете, де припаркували машину, або легко запам'ятаєте низку цифр — дві навички, які часто погіршуються з віком, а іноді спричиняють труднощі навіть у молодих людей (особливо це стосується паркувань). Дена Дубал, одна зі співавторів дослідження і лікарка-дослідник з Інституту нейронаук імені Вейля Каліфорнійського університету в Сан-Франциско, сказала: "Для вчених кінцева мета цього завдання полягає у відкритті способу збільшити тривалість життя".

Незважаючи на перспективний тон дослідження, важливо зазначити, що розуміння вченими klotho все ще не повне. Як він допомагає відновити когнітивні здібності, не зовсім зрозуміло, а дозування, використане у випробуваннях на мавпах, було значно меншим, ніж у попередніх випробуваннях на мишах.

Проте, це дослідження знаменує собою значний крок уперед. Позитивні результати випробувань на приматах дають нам вагомі підстави вважати, що цей препарат може працювати і на людях. Це наближає нас до нових випробувань, що, своєю чергою, може ще на один крок наблизити нас до ефективної антивікової терапії.

Хоча весь потенціал klotho ще належить розкрити, стає дедалі очевиднішим, що цей білок відіграє важливу роль у розумінні та, можливо, навіть у поверненні назад впливу старіння на нашу пам'ять і здоров'я загалом.

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