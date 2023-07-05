Не такий вже й привітний Шир: чому більша частина Нової Зеландії пустує

Нової Зеландія, відома своєю красою, насправді має особливість: на більшій частині території островів ніхто не живе. Понад 86% населення Нової Зеландії проживає в міських районах, а 2,4 млн людей, приблизно половина населення, проживають у п'яти найбільш густонаселених містах країни.

Для контекстуалізації цього факту слід врахувати, що хоча територія Нової Зеландії порівнянна з територією Великої Британії, остання може похвалитися населенням понад 67 мільйонів, що в тринадцять разів перевищує населення Нової Зеландії, пише Grunge.

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Нова Зеландія завжди перебувала на задвірках світової арени. Як пояснює Енциклопедія Нової Зеландії, людська міграція почалася з Африки приблизно 100 000 років тому, зрештою розділившись на різноманітні культури та народи, які існують сьогодні.

Переселенці досягли Нової Зеландії через 500 років після того, як вони вперше прибули на Таїті та Гаваї, два острови, розташовані посеред безкрайніх просторів Тихого океану.

Погляд на карту світу проливає світло на причини цього запізнілого відкриття. Хоча багато хто вважає, що Нова Зеландія межує з Австралією, відстань між ними становить понад 4 000 кілометрів. По суті, Нова Зеландія не тільки була заселена людьми останньою, але й залишається надзвичайно важкодоступною.

Маорі прибули до Нової Зеландії між 1200 та 1300 роками н. е., за ними слідував голландський дослідник Абель Тасман, який натрапив на цю землю понад 300 років потому, у 1642 році, і охрестив її "Новою Зеландією". Ця назва збереглася з плином часу.

Англійський дослідник Джеймс Кук прибув сюди у 1769 році, і заявив, що ця територія належить англійській короні. Зрештою, Нова Зеландія здобула незалежність у 1907 році. Отже, лише в новітній історії Нова Зеландія отримала можливість для зростання населення.

Це підводить нас до питання придатності місцевості Нової Зеландії для життя. По-перше, 30% всієї території країни складають збережені національні парки. Більшу частину свого існування новозеландський ландшафт залишався недоторканим, що зумовлює необхідність його збереження, аби зберегти його природну привабливість.

По-друге, необхідно визнати, що Нова Зеландія складається з двох основних островів: Північного і Південного. Дві третини Південного острова і п'ята частина Північного острова зайняті високими горами. Через це частина Південного острова залишається непридатною для розвитку. Крім того, за даними Університету Мессі, щонайменше 50% земель Нової Зеландії відведено під сільське господарство, що є критично важливим аспектом для забезпечення життєдіяльності населення.

З огляду на частку сільськогосподарських та заповідних земель у Новій Зеландії, обмеженість територій, придатних для забудови, труднощі з доступом до країни та транспортуванням товарів, стає зрозуміло, чому величезні простори її території залишаються незаселеними.

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