Застала вчених зненацька. Чорна діра різко повернулася до життя в далекому космосі: що сталося

Астрономи несподівано для себе стали свідками прояву активності надмасивної чорної діри в дуже далекій галактиці.

Вчені побачили дуже яскравий спалах світла на відстані в 10 млрд світлових років від нас. І цей спалах свідчить про те, що величезна чорна діра в центрі далекої галактики раптово "прокинулася" і почала швидко поглинати навколишню матерію. За словами вчених, це один із найбільш вражаючих прикладів таких подій з усіх, які коли-небудь бачили астрономи, пише ScienceAlert.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Вчені з Бірмінгемського університету, Великої Британії, зафіксували різке повернення до життя надмасивної чорної діри в центрі галактики на відстані в 10 млрд світлових років від нас. Свідченням цієї події став дуже потужний спалах світла, який отримав назву J221951. За словами вчених, це одна з найефектніших подій подібного роду з усіх відомих, і вона застала дослідників зненацька.

Спокійні та не дуже чорні діри

У центрі всіх галактик знаходяться надмасивні чорні діри, але не всі з них проявляють свою активність. Це означає, що такі чорні діри не поглинають навколишню матерію з великою швидкістю і перебувають у відносно спокійному стані. Наприклад, такою є чорна діра в центрі нашої галактики.

Але іноді чорні діри можуть раптово почати швидко і у величезній кількості "з'їдати" найближчу до них речовину, і таким чином, за словами вчених, вони ніби повертаються до життя після відносно спокійного періоду. Але для цього потрібно, щоб у чорних дір було чим "харчуватися" в таких кількостях.

Насправді вчені шукали спалах, який виникає внаслідок злиття нейтронних зірок і називається кілоновою. Спочатку вчені подумали, що знайшли саме його, але такі спалахи не затримуються надовго, тоді як подія J221951 була дуже довгою.

Астрономи несподівано для себе стали свідками прояву активності надмасивної чорної діри в дуже далекій галактиці Фото: NASA

Більш ретельне спостереження за космосом дало змогу визначити джерело цього спалаху і це виявилася величезна чорна діра. За словами астрономів, цей спалах світла мав дуже велику яскравість, що свідчить про те, що він був викликаний тривалим процесом поглинання речовини чорною дірою.

Що сталося з далекою чорною дірою?

Але цей спалах світла з'явився дуже неочікувано, і це означає, що сталася одна з двох імовірних подій із чорною дірою, яка була в спокійному стані.

За словами вчених, або навколо чорної діри в її акреційному диску вже перебувало багато речовини, але тільки в певний момент вона підійшла близько до горизонту подій, і чорна діра почала швидко її втягувати всередину. Таким чином спалах світла може свідчити про те, що чорна діра перетворилася на активне галактичне ядро і може стати квазаром.

З іншого боку, могло бути так, що близько до чорної діри наблизилася величезна зірка і її розірвала гравітація космічного монстра і почався стрімкий процес поглинання плазми. Що й спричинило дуже яскравий спалах світла.

Автори дослідження націлені продовжувати спостереження, щоб з'ясувати, яка з теорій правильна.

Як уже писав Фокус, нещодавно вчені зробили ще одне важливе відкриття. Виявляється, в ранньому Всесвіті час йшов набагато повільніше, ніж зараз. Коли Всесвіту було всього приблизно 1 млрд років, то час у ньому йшов у 5 разів повільніше.

Також Фокус писав про те, що на Марсі знайдено сліди катастрофи планетарного масштабу і вони розкидані по всій планеті. Дослідники отримали нові дані про магнітне поле Марса.