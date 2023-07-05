Оточений останками людей і тварин. Виявлено ще один "портал у підземний світ" біля Чичен-Іци

У глибинах підводної печери поблизу Чичен-Іци, Мексика, дослідники натрапили на моторошну знахідку — "портал у підземний світ" епохи мая. Це таємниче місце пропонує захопливий погляд на стародавні ритуали та вірування.

Поблизу історичної пам'ятки Чичен-Іца, Мексика, лежить дивовижне відкриття, відоме як "портал у підземний світ". Це загадкове місце, оточене нагромадженням людських і тваринних скелетів, привернуло увагу дослідників, пише Dailystar.co.uk.

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Перше відкриття цієї своєрідної локації відбулося у 2021 році під час експедиції дайверів, які заглибилися в простори підводної печери, розташованої на глибині 4,6 метра під поверхнею води в сеноті Сан-Андрес, що на півострові Юкатан.

Підводні дослідження принесли неймовірну колекцію з 38 скелетних останків. Серед них виявили кістки людської ноги, броненосця, собаки, індички та орла. Присутність саме цих скелетних елементів викликала серед істориків припущення щодо можливого використання каное, що стояло поруч, у давніх ритуалах мая, пов'язаних з переходом померлих у потойбічний світ, як зазначено у пресрелізі, виданому Національним інститутом антропології та історії (INAH).

Існує припущення, що каное разом із людською ногою та кістками броненосця могло слугувати інструментом, який мая використовували у стародавніх ритуалах. Броненосець, відомий своєю плавальною майстерністю, мав символічне значення для мая, будучи натяком на вхід у підземний світ.

Александра Біар, археологиня з французького Національного центру наукових досліджень (CNRS), пояснює це поняття, посилаючись на кераміку мая, яка зображує броненосця як божественний "стілець", на який ставлять ноги люди.

Крім того, мая приписували надприродні властивості печерам і сенотам, розглядаючи їх як ворота до підземного світу. Броненосець сприймався як "аватар" божества, відомого як Бог L, який приймав вигляд ягуара і мав найвищий статус серед богів потойбічного світу.

Це божество нерозривно асоціювалося з дощем і блискавкою, а його характерний плащ мав візерунок, що нагадував панцир броненосця. Вважалося, що грізна істота слугувала фізичним проявом божества на Землі. Біар відзначає в'язок між цими віруваннями та археологічними знахідками, що містяться в сеноті.

Присутність каное поряд зі скелетними останками додатково вказує на потенційну участь печери у сакральних ритуалах. Це судно, описане як "дуже важке", здається погано пристосованим для легкої навігації та водонепроникності. Такі характеристики дозволяють припустити, що каное спроєктоване і використовувалося саме для ритуальних цілей, а не для практичної користі.

Оскільки дослідження порталу до підземного світу триває, дослідники очікують розгадати більше таємниць, що оточують це надзвичайне місце, і пролити світло на загадкові ритуали, які практикувала стародавня цивілізація мая.

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