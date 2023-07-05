Серія потужних вибухів на Сонці: геомагнітна буря накриє Землю на кілька днів

Сонце продовжує проявляти свою активність і це вже негативно позначилося на деяких регіонах планети.

Вчені, які спостерігають за активністю Сонця, повідомляють, що в сонячній плямі AR3354 триває серія вивержень, відомих як сонячні спалахи і корональні викиди маси. Два потужні потоки плазми з величезною швидкістю вже прямують до нашої планети і стануть причиною появи геомагнітної бурі найближчими днями, пише EarthSky.

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Нагадуємо, що ще 2 липня в сонячній плямі під назвою AR3354 стався дуже сильний спалах, який належить до класу Х. Про те, які існують класи цих спалахів і чим вони відрізняються Фокус уже писав. Тоді вчені ще не побачили ознак викиду потоків плазми, які призвели б до появи геомагнітної бурі.

Але, 4 липня в цій самій плямі на Сонці, яка, до речі, в кілька разів більше за Землю за розмірами, з'явилося кілька спалахів класу М і цілих 15 спалахів класу С. Найпотужнішим із цих спалахів було виверження класу М1.5.

Сонце продовжує проявляти свою активність Фото: NASA

Протягом майже 10 хвилин після такого викиду енергії на Сонці, потік заряджених часток врізався в нашу планету і призвів до нетривалого відключення зв'язку над північно-західним узбережжям Африки.

Водночас із поверхні Сонця вирвалося два потужні потоки плазми, які з величезною швидкістю летять до Землі та ввечері, в четвер 6 липня або вранці, в п'ятницю 7 липня, вріжуться в планету і стануть причиною появи геомагнітної бурі. Поки що вчені вважають, що ця геомагнітна буря може бути класу G1 або G2, тобто не зовсім сильна. Але її ефект може відчуватися в наступні кілька днів. Такі бурі можуть негативно вплинути на роботу зв'язку та енергосистем.

З поверхні Сонця вирвалося два потужні потоки плазми, які з величезною швидкістю летять до Землі Фото: NASA

Також учені повідомили про те, що ще 3 липня в іншій сонячній плямі під назвою AR3360 стався середньої потужності спалах класу С8.9. Він супроводжувався також викидом плазми в космос і цей потік також зараз летить до Землі. Його швидкість трохи менша, ніж у вищевказаних сонячних потоків, тому він вріжеться в нашу планету або в неділю, 9 липня, або в понеділок, 10 липня. Ця подія також призведе до появи геомагнітної бурі на Землі, яка буде також впливати на планету кілька днів.

Фокус уже писав те, що відбувається, коли частки рухаються швидше за світло. Частки можуть переміщатися в просторі швидше за швидкість світла, але для цього потрібні певні умови.

Нагадуємо, що за допомогою супутників вчені виявили новий тип полярних синій на нашій планеті, які виникають не так, як звичайні полярні сяйва і їх не можуть побачити люди, як уже писав Фокус.