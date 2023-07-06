Врятував інших. Вчений зловив найсмертоноснішу змію у світі задля протиотрути і помер від неї ж

У сміливому прагненні допомогти в дослідженні протиотрути Кевін Бадден, досвідчений герпетолог, відважився на смертельно небезпечну місцевість Квінсленду в перегонах за живою змією тайпана.

У 1950 році амбітний молодий герпетолог, який захоплювався зміями, взявся за сміливу місію — добути живий екземпляр однієї з найсмертоносніших рептилій у світі. Його метою було зробити свій внесок у дослідження, спрямовані на розробку ефективної протиотрути, пише IFLScience.

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Кевін Бадден, попри свою молодість, мав великий досвід полювання на змій. Місцеві газети раніше висвітлювали його унікальне захоплення — ловлю отруйних змій, відзначаючи його неймовірний рекорд — виловлення 59 змій протягом року. Варто зазначити, що під час цих зустрічей він пережив агонію від укусів всього п'ять разів, що вимагало негайної медичної допомоги.

Коли Баддену виповнилося 20 років, він разом із двома колегами вирушив у подорож до Квінсленду. Їхнє завдання полягало в тому, щоб зловити тайпана — швидку і надзвичайно отруйну змію, яка належить до дуже небезпечного виду, що не має потрібної протиотрути.

Серед густої рослинності Баддену вдалося вправно схопити тайпана завдовжки 1,8 метра. Однак, коли він спробував запхати змію в мішок, вона вирвалася на волю, впившись іклами в його великий палець.

Зберігаючи самовладання, попри обставини, Бадден швидко схопив змію іншою рукою і успішно повернув її в сумку. Несучи цю небезпечну істоту, проти якої ще не розроблено протиотруту, він наважився вийти на найближчу дорогу і зупинити автомобіль, що проїжджав повз, не випускаючи з рук смертоносну змію.

Повністю усвідомлюючи нагальну потребу в медичній допомозі, Бадден звернувся за допомогою до лікарів, які прибули на місце. А проте він наполіг на тому, щоб водій вантажівки передав змію — єдиний живий екземпляр, спійманий на цей час — відданим дослідникам, які старанно працювали над створенням протиотрути.

Згодом тварину, вхоплену Бадденом, відправили до Мельбурна, де він відіграв ключову роль у створенні протиотрути в 1955 році. Однак самому Баддену не пощастило.

На жаль, як з'ясував венолог Браян Фрай з Університету Квінсленда, 20-річного чоловіка, який зловив цю змію лише з метою дослідження, вкусила ця змія. Фрай, дослідивши зразки отрути через 80 років, підтвердив її тривалу дію.

Він також пояснив парадоксальну природу упіймання змії з метою розробки антиотрути, наголосивши: "Коли ви ловите змію, щоб вона стала найпершою для виробництва антиотрути, це остання змія у світі, укус якої ви хотіли б отримати, тому що антиотрути не існує".

Коли Бадден прибув до лікарні, лікарі спочатку сприйняли його як надмірно впевненого та повного ентузіазму, демонструючи більшу турботу про благополуччя та комфорт рептилії, ніж про свій власний. Він навіть не вжив необхідних заходів для видалення пораненого великого пальця, вважаючи це несуттєвою справою.

Медики застосували протиотруту тигрової змії, яка виявилася ефективною у протидії коагуляційним ефектам, спричиненим отрутою тайпана. Однак вона не змогла впоратися з впливом отрути на нервову систему.

З часом Бадден почав відчувати такі симптоми, як блювота жовтою рідиною, сильні головні болі та м'язова слабкість. Вночі він виявив, що його язик і здатність ковтати поступово зменшуються.

І хоча спочатку з'явилася надія на одужання Баддена, на жаль, він помер наступного дня. З усім тим, завдяки відважним зусиллям юнака, подальша розробка протиотрути запобігла жодному задокументованому смертельному випадку від укусів тайпанів.

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