Єдинороги "водилися" ще в Шумері, Персії і Вавилоні: перші згадки датовані 3 тис. роками до н. е.

В історичних записах людства істота, відома як єдиноріг, захопила колективну уяву. Його існування залишило незабутні сліди в мистецтві та артефактах стародавніх цивілізацій, пропонуючи вікно в складні стосунки між цими культурами й загадковим, можливо, й неміфічними істотами.

Дослідники виявили переконливі докази взаємодії з єдинорогом у п'яти стародавніх суспільствах: Індії, Шумері, Ассирії, Вавилоні та Персії. Завдяки реліквіям, залишеним цими цивілізаціями, ми отримаємо глибоке розуміння символізму та значення, яке приписувалося величному єдинорогу, пише Ancient Origins.

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Наша подорож починається з печаток Хараппської цивілізації — чудового свідчення, що підтверджує зв'язок єдинорога з Індією. На цих артефактах, датованих приблизно 3000-1500 роками до н. е., помітно видно зображення єдинорога. Вчені вважають, що присутність єдинорога на хараппських печатках передає його зв'язок з надзвичайною силою і божественними атрибутами.

Звернувши свій погляд на Мохенджо-Даро ми знайдемо ще один доказ значущості єдинорога в долині Інду. Тут єдиноріг не лише з'являється на печатках, але й прикрашає голови кадильниць, ритуальні підставки для підношень. Це свідчення присутності єдинорога показує його глибоке значення для мешканців долини Інду.

Тюлень-єдиноріг, Мохенджо-Даро Фото: National Museum, Karachi

Культурна спадщина шумерів виявляє глибокий вплив єдинорога, про що свідчать барельєфи та кам'яні печатки, знайдені по всьому регіону. Ці артефакти, найбільше знайдені в місті Ур, свідчать про міцний зв'язок між шумерською культурою та міфічною істотою.

На фризах, датованих приблизно 3100 роком до н. е., зображені шумери, які розважаються поруч із єдинорогами, що ще більше посилює глибокий зв'язок між цивілізацією та цими легендарними істотами. На кам'яних печатках також зображені єдинороги, які беруть участь у сільськогосподарських роботах поряд з людьми, що свідчить про невіддільну роль міфічної істоти у повсякденному житті шумерів.

В Ассирійській імперії єдиноріг посідає чільне місце в мистецтві, символіці та царських ритуалах. Циліндричні печатки, невеликі гравіровані камені, представляють різноманітні сцени з повсякденного життя та міфології.

Серед них часто з'являються єдинороги, які часто оточують Дерево життя, символізуючи їхній зв'язок з божественним світом. Зображення єдинорога також прикрашає базальтові стели, різьблені кам'яні плити.

В ассирійській культурі значення єдинорога поширюється на штандарти, які слугували прапорами або знаменами, що позначали присутність царів та інших поважних осіб. На них зображували єдинорога, показуючи, що ця тварина асоціюється з королівською владою та авторитетом.

Крім того, міфічна істота прикрашала шати ассирійських царів, слугуючи потужним символом їхньої влади та величі. Від розмальованої цегли до входів до палаців, мотиви єдинорога пронизують архітектурний ландшафт столиці Ассирії, Німруд (Калаха), що свідчить про глибоку важливість цієї істоти.

Брама Іштар у Берлінському музеї Фото: Olaf M. Teßmer / CC BY NC SA 4.0

У Вавилоні, ще одному стародавньому місті, присутність єдинорога в мистецтві та артефактах, особливо в асоціації з богинею Іштар, вказує на його символічну роль у суспільстві. Брама Іштар, побудована царем Навуходоносором II близько 575 року до н. е., є свідченням культурного значення єдинорога у Вавилоні.

Зв'язок між вавилонською царською владою та єдинорогом простягається далеко за межі правління Навуходоносора II. Цар Дарій Великий і цар Ксеркс І замовляли вигадливі малюнки із зображенням єдинорога на спіральних колонах, що підтримували їхні палаци. Дехто припускає, що Дарій навіть прикрасив свою гробницю єдинорогами, можливо, маючи на меті полегшити плавний перехід у наступний вимір після своєї смерті.

Персія, країна, просякнута пишністю і таємничістю. Перське мистецтво та скульптури свідчать про глибоко вкорінений зв'язок між Перською імперією та єдинорогом. Серед руїн Персеполя розкішні барельєфи оживляють єдинорога.

Ці скульптури зображують міфічну істоту на чолі з людьми в перському вбранні, що символізує панування Перської імперії над завойованими землями, включаючи Мідію та Македонію.

У царстві перської влади асоціація з єдинорогом втілилася в його зображенні на балдахіні, що прикрашав перський трон. Численні єдинороги та леви прикрашали його, символізуючи владу та велич.

Ба більше, сходи, знайдені в палацах і спорудах Персеполя, мали мотиви єдинорогів, часто в парі з левами, що ще більше відзначає їхнє глибоке значення в перській культурі.

Єдиноріг: міфи та вірування у всьому світі

Чудові свідчення, знайдені в Індії, Шумері, Ассирії, Вавилоні та Персії, розкривають глибоке значення і символізм цієї величної істоти, плетучи захопливий гобелен культурної спадщини і міфологічного зачарування.

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