Причина безсоння. Прихований у нас білок збиває наш біологічний годинник, провокуючи недугу.

У новому дослідженні білок під назвою YAP, відомий своєю роллю в зростанні клітин, тепер пов'язали з порушенням ритму нашого циркадного годинника і провокуванням раку.

Нещодавно вчені під керівництвом Ксав'єра Трепата з відділу інтегративної динаміки клітин і тканин в IBEC і Університеті Помпеу Фабра в Барселоні пролили світло на нові механізми роботи циркадного годинника. Команда показала, як зовнішні фізичні сили, такі як тиск або напруга, можуть порушити внутрішній годинник наших клітин, пише Phys.org.

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Коли ви прокидаєтеся вранці, почуваєтеся бадьорими і готовими до початку дня, ви можете подякувати внутрішньому біологічному годиннику вашого організму, або циркадному годиннику. Ця маловідома, але важлива система керує різними функціями організму, такими як сон, метаболізм і гормональні зміни, щоб ми могли синхронізуватися з 24-годинним циклом "день-ніч". Коли циркадний годинник виходить із синхронізації, ми це гостро відчуваємо. Згадайте, коли ви востаннє відчували зміну часових поясів. Це ваш циркадний годинник грав у догонялки.

Ключовим гравцем у цьому процесі є білок, відомий як YAP. У звичайних умовах YAP неактивний і перебуває в цитоплазмі клітини — желеподібній речовині всередині клітини. Але коли клітина зазнає механічного впливу, наприклад, розтягнення або стиснення, YAP починає діяти. Він переміщається в ядро клітини — центр її управління, і починає впливати на певні гени.

Одним із генів, з яким взаємодіє YAP, є ген Rev-erbα, центральний елемент у регуляції циркадного годинника. Коли YAP активується і змінює ген Rev-erbα, він порушує внутрішній годинник клітини, спричиняючи порушення в нормальному ритмі роботи клітини "день-ніч".

Щоб розкрити цей процес, дослідницька група використовувала цілу низку передових методів, включно з конфокальною мікроскопією, що дає змогу отримувати зображення клітин із високою роздільною здатністю, та мікрофабрикацією — методом, що використовується для створення крихітних, точних структур для взаємодії з клітинами.

Наслідки цього дослідження далекосяжні. По-перше, це відкриття ще на один крок наближає нас до розуміння того, як наші клітини підтримують свій ритм "день-ніч", що може допомогти нам розробити методи лікування розладів сну або станів, пов'язаних із порушенням циркадного ритму, таких як зміна часових поясів.

Крім того, інтригує той факт, що білок YAP вже відомий своєю роллю в проліферації клітин і поширенні деяких видів раку. З новим відкриттям і розумінням того, що YAP також впливає на внутрішній годинник наших клітин, у нас з'явився потенційний зв'язок між порушенням циркадних ритмів і раком. Це може відкрити новий пласт для дослідження раку, що в майбутньому дасть змогу розробити більш ефективні стратегії лікування.

Нарешті, це дослідження відкриває двері для подальших досліджень того, як фізичні сили впливають на інші клітинні процеси. Це нагадування про те, що ми — складні істоти, і кожен шматочок головоломки наближає нас до розуміння самих себе і до того, як ми можемо вести більш здоровий спосіб життя. А заради цього безперечно варто прокинутися.

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