У блювоті кашалота вчений випадково виявив "скарб моря" вартістю понад $500 тисяч

Цінну речовину можна знайти лише в одному зі 100 екземплярів. ЇЇ цінують виробники у парфумерній промисловості у всьому світі.

Амбра, дорогоцінна "блювота" у понад пів мільйона доларів, знайдена професором Університету Лас-Пальмас Антоніо Фернандес та його командою у шлунку кашалота на Канарських островах. Про це повідомляє Canarias7.

Вчений намагався встановити причину смерті ссавця, якого викинуло на берег. Під час досліджень він й випадково виявив цінну речовину у кількості 10 кг. Її вартість оцінюється у 544 тисяч доларів.

Амбра – це коштовна речовина, яка відкладається у шлунку та кишечнику кашалотів. Раптом він виявив величезну грудку амбри, яку ще називають "морським скарбом" або "плаваючим золотом". Зазвичай її можна знайти лише в одному зі 100 екземплярів. Його цінують виробники зі всього світу у парфумерній промисловості. За слова вченого, у амбри є виразний запах, а речова дуже дефіцитна.

"Я вийняв камінь діаметром від 50 до 60 см і вагою 9,5 кг. Хвилі намивали кита. Усі дивилися, коли я повернувся на пляж, але вони не знали, що в моїх руках була амбра", – пояснив Фернандес.

Команда, яка разом із фахівцем працювала на Канарських островах, сподівається, що продаж блоку рідкісної сірої амбри, яку використовують парфумери, допоможе постраждалим від виверження вулкана Ла-Пальма, яке відбулося у 2021 році.

Нагадаємо, дайвер, коли опинився у пащі океанічного гіганта, відчував тиск, важке дихання та майже втрачав свідомість, але зміг вижити. Чоловік розповів, що пробув у пастці приблизно 30-40 секунд. Дайвер пояснив, що під час занурення спускався на дно. Згодом він відчув шаленої сили удар, який можна порівняти з рухом потяга. Того дня все ж йому пощастило. Горбатий кит сам вирішив позбутися дайвера.