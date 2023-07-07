Друга спроба. Індія запускає посадковий апарат і місяцехід на Місяць: який вони мають вигляд (відео)

Успішна посадка апаратів на Місяці зробить Індію четвертою країною у світі, яка змогла це зробити.

Індійська організація космічних досліджень збирається здійснити запуск своїх посадкового апарату і місяцеходу на Місяць уже 14 липня. Наразі триває активна підготовка до старту індійської ракети-носія. Це вже третя місячна місія Індії та друга спроба здійснити посадку своїх апаратів на поверхню нашого супутника, пише Space.

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На сьогодні вже відомо про те, що індійські вчені підготували до відправлення місячного автономного посадкового апарату і місяцеходу на Місяць у рамках місії "Чандраян-3". Обидва ці апарати були вже встановлені у верхній ступені індійської ракети-носія LVM3 в Космічному центрі імені Сатіша Дхавана.

Якщо не станеться нічого екстраординарного, то згідно з графіком, ракета-носій вирушить у космос 14 липня. Це вже третя місія Індії в рамках місячної програми "Чандраян" і друга спроба країни здійснити посадку своїх апаратів на поверхню нашого супутника.

Індійська організація космічних досліджень збирається здійснити запуск своїх посадкового апарата і місяцеходу на Місяць уже 14 липня Фото: ISRO

Якщо в індійців все вийде, то це матиме величезне значення для розвитку космічної галузі та наукових досліджень Місяця зокрема для Індії. Адже в такому разі Індія стане четвертою країною на Землі, яка змогла посадити тут свої космічні апарати. Поки що це змогли зробити тільки США, Китай і колишній СРСР.

Якщо в індійців усе вийде, то це матиме величезне значення для розвитку космічної галузі та наукових досліджень Місяця зокрема для Індії Фото: ISRO

Перший в історії Індії космічний апарат для дослідження далекого космосу, "Чандраян-1", був запущений до Місяця в жовтні 2008 року. Це був орбітальний апарат, який у листопаді того ж року випустив на поверхню Місяця спеціальний ударний зонд, який здійснив жорстку посадку на поверхню в районі південного полюса нашого супутника. У принципі така жорстка посадка і передбачалася вченими. Незадовго до падіння на поверхню зонд виявив наявність водяного льоду на Місяці, що підтвердили прилади й орбітального апарата.

Нова місія "Чандраян-3" має дуже важливе значення для Індії, хоча цього разу на Місяць полетять тільки місяцехід і посадковий апарат, без орбітального зонда Фото: ISRO

У рамках місії "Чандраян-2", у липні 2019 року на Місяць вирушили орбітальний апарат, посадковий апарат і місяцехід. Орбітальний апарат досі літає навколо Місяця і збирає важливі наукові дані. Але його "колегам" по місії не пощастило. Під час посадки на Місяць посадковий апарат і місяцехід розбилися.

Тому нова місія "Чандраян-3" має дуже важливе значення для Індії, хоча цього разу на Місяць полетять тільки місяцехід і посадковий апарат, без орбітального зонда. На борту цих апаратів знаходяться шість наукових приладів, які збиратимуть дані про Місяць протягом одного місячного дня, а це 14 земних днів.

Фокус уже писав про те, що астронавт з борту МКС зробив приголомшливий знімок "супермісяця". Повний місяць у липні був першим із чотирьох послідовних "супермісяців".

Також Фокус писав про те, що космічний апарат NASA знайшов місце на Місяці, де нещодавно розбився японський посадковий апарат. Якби він здійснив м'яку посадку, то саме Японія стала б четвертою країною на планеті, яка змогла посадити на Місяці свій космічний апарат.