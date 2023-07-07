Одержимість із піною біля рота. Щось в океані змушує морських левів нападати на людей у Каліфорнії

Ссавці демонструють вельми дивну поведінку — трясуть головою, пускають піну з рота і кидаються на відпочивальників.

На каліфорнійських пляжах відпочивальники помітили дивну поведінку морських левів — ссавці поводяться, ніби одержимі. Свідки кажуть, що тварини дивно хитають головою вперед і назад, кидаються на людей, а часом у куточках їхнього рота з'являється піна, пише Science Alert.

Зазначимо, що зазвичай морські леви не виявляють агресії щодо людей, проте останніми тижнями дослідники зафіксували щонайменше п'ять випадків, коли морські леви кидалися на відпочивальників. За словами ветеринарки Тихоокеанського центру морських ссавців в окрузі Ориндж Алісси Демінг, навряд чи тварини нападають на людей навмисно.

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Можна було б подумати, що тварини одержимі, але насправді вони стали жертвами отруєння токсичними квітучими водоростями. Цей нейротоксин здатний викликати у морських тварин судоми, пошкодження головного мозку і навіть смерть.

Вчені відзначають, що агресивна поведінка морських левів насправді є природним рефлексом — морські леви налякані та дезорієнтовані, особливо, коли натикаються на щось. Саме тому, навіть простий дотик до тварини може обернутися спалахом агресії.

Місцеві рятувальники зазначають, що щодня до них надходить близько 300 повідомлень про морських левів, які зазнають лиха, а близько 150 ссавців було знайдено мертвими на узбережжі. Рятувальники дикої природи звернулися до відпочивальників із проханням не наближатися до морських левів і вже точно не намагатися торкатися їх, обливати водою або турбувати будь-яким іншим чином. Учені зазначають, що людям краще триматися від тварин на відстані щонайменше 16 метрів.

За словами дослідників з Інституту морської дикої природи Нормандських островів, 16 метрів — це оптимальна відстань, з якої можна спостерігати за поведінкою тварини й у разі дивної поведінки повідомити рятувальників.

Вчені вважають, що це масове отруєння може бути пов'язане з дисбалансом речовин в океані, який спричинений сукупністю кліматичних змін та Ель-Ніньйо, що панує в Тихому океані. Ще одним фактором стало забруднення спричинене діяльністю людини. Науковці виявили, що цього літа у воді значно зросла кількість мікроскопічного морського планктону, відоме як "червоний приплив".

Річ у тім, що цвітіння Pseudo-nitzschia виробляє сильний нейротоксин — домоєву кислоту. У результаті риби поглинають водорості, а нейротоксин накопичується в харчовому ланцюзі. Морські леви, які в основному харчуються анчоусами й сардинами, виявилися особливо вразливими перед впливом нейротоксину.

Дослідники зазначають, що у червні близько 70 000 самок морських левів вирушають на Нормандські острови недалеко від Лос-Анджелеса, щоб народити потомство. На жаль цього року вони зіткнулися з токсичним цвітінням водоростей. Науковці також зазначають, що жертвами нейротоксину стають не тільки морські леви, а й дельфіни — десятки з них уже загинули.

Зазначимо, що за останні два десятиліття в Каліфорнії вже спостерігалися 5 подібних випадків цвітіння шкідливих водоростей. Як правило, морські леви природним чином вимивають токсин через три дні. Але вони також можуть померти, якщо в їхньому раціоні буде занадто висока доза домоєвої кислоти.

До слова, домоєва кислота також може накопичуватися у молюсках, омарах і крабах. У людей отруєння цим токсином може призвести до отруєння, яке супроводжується діареєю, нудотою, судомами, а часом навіть комою. В особливо складних випадках отруєння цим нейротоксином може призвести до втрати пам'яті або навіть смерті.

Раніше Фокус писав про те, що щось токсичне в океані вбиває каліфорнійських левів і дельфінів.