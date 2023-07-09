Загадка Олександра Македонського і жорстока боротьба за владу: чи були у творця імперії діти

Олександр Македонський помер у віці 32 років, залишивши після себе величезну імперію. Але чи були в нього спадкоємці, щоб правити нею?

Усього за 12 років знаменитий полководець зміг завоювати величезні території в Азії і створив одну з найбільших імперій в історії, яка після його смерті розпалася на частини. Чи були в Олександра Македонського діти і якщо так, що з ними сталося і чому вони не стали правителями імперії? Про це пише Live Science.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Зараз багато істориків сходяться на думці, що в Олександра Македонського все ж був один, а можливо навіть два сини. Одного народила йому дружина Роксана, уродженка Бактрії (країна в Середній Азії), а другого, як вважається, народила коханка, на ім'я Барсін. Як показують історичні джерела, законнонародженого сина знаменитого полководця назвали Олександром IV, а другого сина згадують під ім'ям Геракл Македонський.

За словами Яна Вортінгтона з Університету Маккуорі, Австралія, Алесандр Македонський, який помер 323 року до н. е. від невідомої хвороби (науковці досі намагаються з'ясувати точну причину його смерті), не дожив кілька місяців до народження сина від законної дружини. Водночас син Алесандра від коханки народився ще 327 року до н.е., вважає вчений.

Історики досі не дійшли єдиної думки про те, чи був Геракл справді сином Олександра, адже останній ніколи його не визнавав. Але, наприклад, Джозеф Ройсман із Коледжу Колбі, штат Мен, США, вважає, що обидва сини були дітьми Олександра Македонського.

Після смерті правителя величезної імперії, яка простягалася від Балканського півострова в Європі до нинішньої території Пакистану в Азії, не залишилося спадкоємців престолу. Дружина Олександра Роксана ще була вагітна, і ніхто не знав, чи буде це хлопчик. За словами Вортінгтона, а у Геракла не було жодних законних підстав претендувати на престол імперії, адже він був незаконнонародженим сином.

Статуя Олександра Македонського в місті Салоніки, Греція Фото: Live Science

З іншого боку, як вважають вчені, обидва сини Олександра Македонського були народжені від матерів азіатського походження, що викликало обурення серед генералів полководця. Вони не могли дозволити комусь із них зайняти престол.

Формально правителем імперії став зведений брат Олександра Аррідей, а Олександр IV став співправителем після свого народження. За словами вчених, Аррідей мав деяку форму розумового розладу, а Олександр IV був ще немовлям, тому утворився вакуум влади. І за контроль над імперією почали боротьбу воєначальники Олександра, які врешті-решт усі її розділили на частини.

Як свідчать дослідження, у боротьбі за владу також свою роль відіграла і мати Олександра Македонського Олімпіада. У 317 р. до н.е. вона погодилася стати опікуном Олександра IV і за допомогою одного з воєначальників свого сина вбила Аррідея. 316 року до н.е. було вбито й Олімпіаду.

Ще за 5 років воєначальник Олександра, на ім'я Кассандр, який фактично контролював Македонію, убив Олександра IV, щоб той не зміг досягти повноліття і зійти на престол хоча б балканської частини колишньої величезної імперії. Десь у цей самий час було вбито і другого сина Олександра Геракла.

Фокус уже писав про те, що вчені досі так і не знайшли гробницю Олександра Македонського, але є деякі припущення, де вона все-таки може бути.

Також Фокус писав про стародавню книгу, яку вважали втраченою, їм у ній описується епоха правління різних полководців Олександра Македонського різними частинами його імперії після його смерті.