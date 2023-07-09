Давня загадка. Чому зовнішня атмосфера Сонця така гаряча: вчені наблизилися до відповіді

Учені використовують штучний інтелект, щоб розгадати давню таємницю Сонця.

Зовнішньою атмосферою Сонця називають корону, і її температура становить приблизно 1 млн градусів Цельсія. Але ця температура набагато більша, ніж у видимої поверхні Сонця, яка називається фотосфера — вона становить приблизно 5730 градусів Цельсія. Але вчені поки точно не знають, чому ж корона така гаряча. Але дослідники з Нортумбрійського університету, Велика Британія, вважають, що скоро зможуть за допомогою ШІ відповісти на це питання, пише Space.

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Поки що основні теорії, які пояснюють величезну температуру корони Сонця, свідчать, що:

Або корона Сонця нагрівається через тепло, звільнене від розсіювання плазмових хвиль;

Або корона Сонця нагрівається через виділення енергії під час перез'єднання силових ліній магнітного поля нашої зірки.

Деякі вчені припускають, що обидва ці явища можуть нагрівати корону одночасно.

Але вчені з Нортумбрійського університету вирішили використати ШІ, щоб знайти відповідь на питання про причини нагрівання корони Сонця. За допомогою ШІ вчені шукають наноспалахи на Сонці, які випускають нанострумені в корону.

Учені використовують штучний інтелект, щоб розгадати давню таємницю Сонця Фото: NASA

Ідея з наноспалахами на Сонці виникла ще понад 30 років тому. Тоді фізик Южин Паркер припустив, що, коли лінії магнітного поля потрапляють у корону Сонця, де розриваються і знову з'єднуються, це призводить до раптових спалахів енергії. Уперше астрономи змогли побачити ці наноспалахи тільки 2 роки тому. Але залишається питання: чи достатньо часто вони відбуваються, щоб пояснити нагрівання корони Сонця?

Але наноспалахи і нанострумені, які вони випускають, дуже маленькі, тому їх дуже складно знайти. Тому автори дослідження використовують ШІ, якому було задано певний алгоритм пошуку, і він шукає ці явища в даних різних космічних апаратів, що досліджують Сонце. Таким чином вчені хочуть зрозуміти, як часто відбуваються ці спалахи.

Також за допомогою ШІ вчені шукають ще одне явище, яке з'являється внаслідок перез'єднання магнітного поля — так званий корональний дощ. Він з'являється, коли частина плазми Сонця злипається через раптові локальні перепади температури в короні. Це призводить до того, що формуються більш щільні згустки плазми діаметром близько 250 кілометрів, а потім випадають з корони зі швидкістю 100 км/с. Коли ця плазма стикається з фотосферою, то можуть виникати яскраві спалахи та ударні хвилі, які спричиняють викид гарячої плазми назад у корону. Вчені сподіваються незабаром отримати потрібні їм результати, які допоможуть розгадати давню таємницю Сонця.

Про нове, раніше невідоме явище в корональному дощі на Сонці нещодавно повідомили вчені, як уже писав Фокус.

Також Фокус писав про те, що космічний апарат "Паркер" підлетів до Сонця на дуже близьку відстань і водночас жоден з його приладів не постраждав.

Як уже писав Фокус, астрономи зафіксували рекордну кількість плям на Сонці, а це може означати, що пік активності нашої зірки, коли з'являється дуже багато спалахів і викидів плазми, настане зовсім скоро.