Телескоп Габбл зробив знімок, здавалося б, звичайної галактики: у неї є свій секрет (фото)

У цій галактиці сталася масштабна космічна катастрофа.

На новій фотографії космічного телескопа Хаббл показана здається звичайна галактика під назвою UGC 11860. Вона лише виділяється світлом своїх зірок на тлі інших більш далеких галактик. Але насправді її зовнішній вигляд оманливий, адже тут стався дуже сильний космічний вибух, пише Mashable.

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Карликова галактика UGC 11860, розташована на відстані 184 млн світлових років від Землі, привернула увагу астрономів через те, що тут ще 2014 року вибухнула надновою величезна зірка. Тож астрономи спрямували телескоп Габбл на цю ділянку космосу, щоб вивчити наслідки катастрофічної події.

Хоча саму наднову виявили за допомогою наземних телескопів, астрономи вирішили використати потужність Габбла для ретельного вивчення залишку наднової. Тому телескоп зробив це дивовижне зображення далекої галактики.

У цій галактиці сталася масштабна космічна катастрофа Фото: NASA

У зірок, які мають величезний розмір і масу, тобто вони щонайменше у 8 разів більші за Сонце, наприкінці життя закінчується паливо для підтримання термоядерної реакції в ядрі. Тож відбувається один із найпотужніших із відомих вченим космічних вибухів, які називається наднова. Після такого вибуху залишається залишок наднової, тобто дуже яскрава хмара з речовини, яка розліталася космосом. До речі, у центрі таких залишків залишаються або нейтронні зірки, або чорні діри, які колись були звичайною, просто дуже великою зіркою.

Карликова галактика UGC 11860, розташована на відстані 184 млн світлових років від Землі, привернула увагу астрономів тому, що тут ще 2014 року вибухнула надновою величезна зірка Фото: сверхновая

За словами вчених, завдяки вибухам наднових космос наповнюється різними хімічними елементами, які стають основою для нових зірок і планет. Наприклад, під час таких вибухів з'являється вуглець — основа всього відомого нам життя. Кальцій у наших кістках і залізо в нашій крові також беруть свій початок у наднових. Тому колись відомий астроном Карл Саган говорив, що всі люди насправді створені з речовини, яка з'явилася після смерті зірок.

Учені з NASA, які проводять нове дослідження, особливо зацікавлені у вивчення таких космічних вибухів, адже це дає краще розуміння того, як багато хімічних елементів опинилися на Землі.

Вчені вважають, що на початку історії існування Сонячної системи, подібний вибух наднової ледь її не знищив. Як наша система змогла пережити цю подію, вже писав Фокус.

Інші вчені вважають, що потенційні інопланетяни можуть використовувати наднові для того, щоб налагодити контакт із жителями Землі. Як саме це відбувається, вже писав Фокус.

Також Фокус писав про те, що астрономи виявили нову планету, яка створює спіральні рукави навколо своєї зірки. Таким чином була підтверджена давня теорія.