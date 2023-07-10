Сон — найкращі ліки. Сплячий мозок самостійно регулює рівень цукру в крові, коли спить

Взаємодія мозкових хвиль і серця під час глибокого сну відіграє дивовижну роль у регулюванні рівня цукру в крові, згідно з новим дослідженням.

Хороший сон — це не тільки запорука бадьорості та готовності до нового дня, а й найважливіша роль у контролі рівня цукру в крові. Нещодавнє дослідження, проведене вченими Каліфорнійського університету в Берклі, показало, що специфічні патерни мозкових хвиль під час глибокого сну можуть впливати на перебіг цього процесу, пише New Atlas.

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Усі ми знаємо, що сон дуже важливий для підтримки здоров'я. Відсутність достатнього сну пов'язана з різними проблемами зі здоров'ям, включно зі слабоумством і діабетом. У разі діабету нестача сну може призвести до проблем із регулюванням рівня цукру в крові, тоді як якісний сон може сприяти його підвищенню.

У цьому дослідженні основна увага приділяється стадії глибокого сну або стадії 3 нешвидкого сну, яка відома як дельта-сон. Під час цієї стадії, що становить приблизно чверть усього часу сну, наш мозок виробляє великі хвилі, відомі як дельта-хвилі, і повільні коливання. Вважається, що ці хвилі, коли вони працюють синхронно, відіграють певну роль у навчанні та пам'яті. Однак нове дослідження дає змогу припустити, що вони також відіграють найважливішу роль у контролі рівня цукру в крові.

Метью Вокер, автор-кореспондент дослідження, пояснює, що ці синхронізовані мозкові хвилі працюють як ланцюгова реакція. Вони починаються в мозку, потім переходять у серце і, нарешті, впливають на регуляцію рівня цукру в крові. Зокрема, поєднання сонних веретен і повільних хвиль може передбачити підвищення чутливості організму до інсуліну — гормону, який допомагає контролювати рівень глюкози в крові.

Вивчивши дані сну 647 учасників дослідження та результати вимірювання рівня глюкози в крові наступного ранку, автори виявили чітку закономірність. Взаємозв'язок цих мозкових хвиль під час глибокого сну пророкував контроль рівня цукру в крові наступного дня, незалежно від інших чинників, як-от вік, стать, загальна якість і тривалість сну.

Ці мозкові хвилі під час глибокого сну пов'язані не тільки з чутливістю до інсуліну, а й з реакцією нашої нервової системи на заспокоєння, що виражається у зміні частоти серцевих скорочень. А вже ця реакція, своєю чергою, підвищує чутливість організму до інсуліну, допомагаючи клітинам засвоювати глюкозу з кровотоку і запобігаючи різким стрибкам рівня цукру в крові.

Ці висновки було підтверджено під час аналогічного дослідження, проведеного тією самою групою фахівців за участю більшої групи з 1900 осіб, у якому знову-таки виявилося, що мозкові хвилі глибокого сну пророкують поліпшення контролю рівня глюкози в крові.

Незважаючи на те, що дане відкриття є цікавим, дослідники попереджають, що воно не замінює відомий зв'язок між діабетом і сном як фактором ризику розвитку захворювання. Навпаки, воно додає ще один шар розуміння цього захворювання і може послужити новим способом прогнозування рівня цукру в крові.

Співавторка дослідження Віома Шах наголошує на потенційних наслідках дослідження, заявляючи, що отримані результати дають змогу використовувати новий неінвазивний інструмент — мозкові хвилі глибокого сну, для картування та прогнозування контролю рівня цукру в крові.

Це дослідження дає нам ще одну причину для того, щоб приділяти першочергову увагу повноцінному і достатньому сну, особливо для людей, які страждають на діабет. Краще розуміючи взаємозв'язок між режимом сну і контролем рівня цукру в крові, ми можемо активніше керувати своїм здоров'ям і всіляко зміцнювати його.

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Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових та медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має лише інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.