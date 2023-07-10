Приховані сигнали кашлю. Вчені розповіли про користь і шкоду рефлексу для нашого організму

Від надокучливого лоскоту до серйозного захисника здоров'я — простий, на перший погляд, процес відкашлювання таїть у собі секрети, які дослідники тільки починають розгадувати.

Майкл Шилох, фахівець з інфекційних захворювань, тривалий час був спантеличений питанням процесів, що стоять за кашлем під час вивчення туберкульозу (ТБ) — захворювання, відомого тим, що викликає постійний кашель. Незважаючи на великий досвід роботи в цій галузі, він зрозумів, що про кашель, особливо на молекулярному рівні, відомо дуже мало. Тому він почав пошук глибшого розуміння цього повсякденного рефлексу, пише Inverse.

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Кашель — це не просто подразнення або симптом хвороби; він відіграє важливу роль у нашому здоров'ї. Стюарт Маццоне, фахівець із неврології, пояснює, що кашель — це захисний захід, який ми вживаємо для очищення дихальної системи. Однак якщо ми кашляємо занадто часто або занадто рідко, це може призвести до серйозних проблем зі здоров'ям. Цікаво, що кашель не тільки сприяє поширенню таких захворювань, як туберкульоз, а й слугує механізмом самозахисту від подібних недуг.

В основі механізму відкашлювання стоїть рефлекс, який спрацьовує автоматично в разі потрапляння в дихальні шляхи сторонніх речовин. Це може статися, коли ми випадково вдихаємо їжу або напої. Кашльовий рефлекс також може бути спричинений впливом шкідливих речовин, як-от сигаретний дим, токсичні гази або навіть кислота шлунка в разі кислотного рефлюксу.

Кашльовий рефлекс підтримується певними нейронами в слизовій оболонці дихальних шляхів. Коли ці нейрони виявляють загрозу, вони посилають сигнали в мозок, змушуючи нас кашляти. При цьому відбувається різкий вдих, скорочення м'язів грудної клітки, а потім різкий викид повітря при розкритті голосових зв'язок.

Коли ми хворіємо, кашель допомагає видалити виділення і слиз, які можуть затягнути інфекцію або спричинити пошкодження дихальних шляхів. Однак до кінця не зрозуміло, чи сприяє кашель одужанню від інфекцій. Можливо, що придушення кашлю навіть сповільнює одужання, затримуючи інфекційний і запальний матеріал у легенях. Використання препаратів для придушення кашлю може залежати від того, чи є кашель сухим, чи вологим, при цьому експерти загалом вважають, що придушення сухого кашлю навряд чи може бути шкідливим.

Дослідження в галузі туберкульозної інфекції, проведені спільно з Шилохом, привели до відкриття молекули сульфоліпіду-1, яка викликає кашель у носія. Це може бути стратегією, яку використовує бактерія туберкульозу для забезпечення її поширення на нових господарів. Під час досліджень, що тривають, з'ясовується, чи є в інших бактерій і вірусів свої унікальні способи викликати кашель, і розуміння цих шляхів може допомогти в розробці цільових ліків для боротьби з поширенням хвороби.

У деяких випадках кашель може зберігатися навіть після закінчення вірусної інфекції, можливо, через залишкове запалення в дихальній системі або блукаючому нерві, який регулює кашльовий рефлекс. Це може призвести до підвищеної чутливості, коли навіть незначний подразник може викликати кашель.

Збої в роботі кашльового рефлексу, як недостатня, так і надлишкова його активність, можуть призвести до серйозних ускладнень. Наприклад, маленькі діти, у яких кашльовий рефлекс не сформований, можуть вдавитися дрібними предметами. Водночас у літніх людей, особливо тих, що страждають на неврологічні захворювання, такі як хвороба Паркінсона, кашльовий рефлекс може бути ослаблений, що призводить до таких захворювань, як аспіраційна пневмонія.

Нині проводяться дослідження, спрямовані на поліпшення кашльових здібностей у пацієнтів з ослабленим кашльовим рефлексом. Наприклад, у недавньому дослідженні пацієнти з хворобою Паркінсона піддавалися впливу малих доз капсаїцину (хімічної речовини, що міститься в гострому перці), який стимулював кашльовий рефлекс. Результати показали поліпшення реакції пацієнтів на кашльовий подразник, що дає надію на підвищення безпеки дихальних шляхів і поліпшення контролю над кашлем у майбутньому.

Одним словом, буденний і так звичний нам кашель не такий вже й простий. Це складний механізм, який допомагає нашому здоров'ю, але іноді сприяє поширенню хвороб і докучає нам. Це дослідження відкриває нові можливості для боротьби з кашлем і розуміння хвороб, проливаючи світло на повсякденний рефлекс, який ми часто сприймаємо як належне.

Раніше Фокус писав про те, що звичайні ліки від кашлю лікують хворобу Паркінсона. У Великій Британії починається знаменне клінічне випробування третьої фази, під час якого перевіряється, чи можна використовувати звичайні ліки від кашлю для лікування хвороби Паркінсона.

Також Фокус писав про заспокоїти горло і полегшити симптоми кашлю. Чхання, шморгання носом і нежить можуть минати, але кашель часто затягується, змушуючи задуматися, чому він ніяк не минає.