Уламки НЛО на дні Тихого океану: вчені дали відповідь колезі з Гарварду, який проводив пошуки

Суперечки про те, чи знайшов учений із Гарварду на дні Тихого океану уламки інопланетного космічного апарату, тривають.

Нещодавно вчений Аві Леб, який вважає, що ми не самотні у Всесвіті заявив про те, що він і його команда виявили на дні Тихого океану особливі космічні кульки. І ці кульки найімовірніше мають не природне, а штучне походження. Тобто вони можуть бути уламками космічного апарату позаземної цивілізації, який впав на Землю ще 7 років тому. Але далеко не всі, як і раніше, згодні зі сміливими теоріями та висновками знаменитого американського вченого, пише Futurism.

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Ще наприкінці червня Аві Леб, учений з Гарвардського університету, заявив про те, що під час експедиції з пошуку уламків потенційного космічного корабля інопланетян, він і його колеги виявили кілька десятків космічних кульок на дні Тихого океану. Як уже писав Фокус, ці крихітні кульки, за словами вченого, можуть мати штучне походження. Тобто вони можуть бути уламками космічного апарату позаземної цивілізації, який впав на Землю ще в 2014 році.

Група дослідників з Гарвардського університету, США, які виявили 50 сферичних фрагментів на дні Тихого океану, вважають, що вони можуть бути уламками космічного апарату позаземної цивілізації Фото: Daily Mail

Пізніше Леб заявив про те, що більш ретельне дослідження вказує не тільки на те, що цей об'єкт, який був названий спочатку IM1 прибув з іншої зоряної системи, але все-таки може мати штучне походження. Тобто, як уже писав Фокус, учений наполягає на тому, що уламки, як вважають багато вчених, звичайного метеорита, який прибув з іншої зоряної системи, можуть бути доказом того, що позаземний розум існує.

Але, як і теорія Леба про те, що такий міжзоряний об'єкт, як Оумуамуа, є космічним кораблем інопланетян, нова теорія викликала численні суперечки в науковому співтоваристві.

Але, як і теорія Леба про те, що такий міжзоряний об'єкт як Оумуамуа, є космічним кораблем інопланетян, нова теорія викликала численні суперечки в науковому співтоваристві Фото: Forbes

Наприклад, планетолог Моніка Грейді з Відкритого університету, Велика Британія, м'яко кажучи, не зовсім згодна з новими висновками Леба. Грейді вважає, що твердження про те, що маленькі металеві сфери, знайдені Лебом, не обов'язково говорять про те, що вони мають штучне походження.

По-перше, дещо незвичний склад кульок можна пояснити тим, що вони могли бути забруднені земним середовищем і тому є уламками звичайного метеорита. Навіть якщо він прибув з іншої зоряної системи.

По-друге, Грейді докорінно не згодна з твердженням Леба про те, що люди, можливо, вперше доторкнулися до міжзоряної речовини. За словами вченої, на Землі є міжзоряна речовина, але можливо не в тому вигляді, в якому її виявив Леб. Вчена стверджує, що таку міжзоряну речовину доставили на Землю в метеоритах у вигляді крихітних алмазів унаслідок вибуху зірок надновими.

Аві Леб вважає, що він знайшов уламки космічного корабля інопланетян Фото: Daily Beast

Але найголовніше, за словами Грейді, потрібні більш переконливі докази того, що ці кульки взагалі мають позаземне походження. Навіть якщо це так, то потрібно довести, що вони потрапили на Землю не з Сонячної системи і справді є уламками міжзоряного метеорита.

Найкращим доказом того, що ці кульки є міжзоряними, було б вимірювання їхнього віку, і він має перевищувати вік Сонця, вважає Грейді.

"І навіть якщо вони міжзоряні, то не обов'язково вони мають штучне походження. Напевно, найпереконливішим доказом цього буде автограф інопланетного інженера, який побудував цей, як стверджує Леб, позаземний космічний апарат", — каже Грейді.

Фокус уже писав про те, що шанси знайти позаземне життя збільшилися, адже вчені зробили важливе відкриття про інші планети.