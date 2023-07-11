Передається у спадок. Учені виявили, що майже 72% усіх самців макак бісексуальні

У новому дослідженні вчені виявили, що одностатева сексуальна поведінка є нормою для самців макак.

Попри те, що гомосексуальність часто вважається унікальною для людини, нове дослідження показує, що вона широко поширена й у тваринному світі. Тепер дослідники з Імперського коледжу Лондона з'ясували, що одностатева сексуальна поведінка є абсолютною нормою для самців макак, пише Daily Mail.

Під час дослідження вчені вивчили поведінку макак-резусів у Пуерто-Рико і виявили, що 72% самців беруть участь у гомосексуальних стосунках. За словами автора дослідження Джексона Клайва, вчені виявили, що більшість самців бісексуальні, і ці відмінності в одностатевій активності "передавалися у тварин у спадок".

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Тепер дослідники вважають, що гомосексуальна поведінка самців макак може мати еволюційну основу. За словами Клайва, вони з колегами також виявили, що самці, які сідали один на одного, з більшою ймовірністю підтримували один одного у конфліктах. Вчені вважають, що це може бути однією з багатьох соціальних переваг одностатевої сексуальної активності.

Під час дослідження вчені вивчили поведінку 236 самців у колонії з 1 700 макак-резусів, які жили на острові Кайо-Сантьяго, Пуерто-Рико. Вчені вели спостереження за тваринами, а також провели генетичний аналіз і вивчили їхні родоводи. Результати дослідження показують, що 72% самців "сідають на тварин своєї статі", і тільки 46% — на тварин протилежної статі. Вчені вважають, що причиною такої поведінки може бути те, що це корисно для самців, утім, це не остаточний результат.

Автори дослідження зазначають, що самці, які регулярно практикували одностатеві зв'язки, з більшою ймовірністю підтримували один одного. Здавалося б, така поведінка могла призвести до скорочення популяції, але це не зовсім так. Вчені виявили, що самці, які практикують одностатеві зв'язки, насправді більш успішно розмножувалися.

Дослідники вивчили родоводи макак і дійшли висновку, що поведінка одностатевих особин насправді була спадковою на 6,4% — подібний результат є аналогічним показнику поведінки інших приматів, наприклад, догляду за собою. За словами Клайва, вони з колегами вважають, що одностатева сексуальна поведінка може бути вельми звичайним явищем серед тварин і може еволюціонувати.

За словами співавтора дослідження, професора Вінсента Саволайнена, вони з колегами також виявили докази того, що одностатева поведінка певною мірою може еволюціонувати адаптивно. Автори дослідження зазначають, що, на жаль, деякі люди все ще вважають гомосексуальну поведінку "неприродною", а у деяких країнах вона і зовсім карається стратою. Однак дослідники зазначають, що результати їхнього нового дослідження доводять, що одностатева поведінка насправді широко розповсюджена у тваринному світі.

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