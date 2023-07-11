Таблетки з паперу. Вчені навчилися перетворювати паперові відходи на ліки і не тільки

Вчені перетворили паперові відходи на сировину для виробництва поширених болезаспокійливих засобів і не зупинилися на цьому, в гонитві за більш екологічним майбутнім.

Багато хто з нас звик, що прийняти просту таблетку без рецепта від головного болю або температури — зручне і швидке рішення. Але всі ці таблетки, такі як парацетамол та ібупрофен, виробляються з використанням хімічних речовин із сирої нафти. Виробництво цих дуже поширених ліків відіграє певну роль у нашій залежності від викопного палива, що часто не враховується. Однак група вчених з Університету Бата, можливо, знайшла надійне рішення цієї проблеми, пише New Atlas.

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Замість хімікатів на основі нафти дослідники пропонують використовувати відходи паперової промисловості — хімічну речовину бета-пінен, яку отримують із соснових дерев. Можливо, ви ніколи раніше не чули про бета-пінен, але він є природною сполукою і входить до складу ароматної скипидарної олії. Тепер, завдяки цьому дослідженню, він може відігравати ще важливішу роль в охороні здоров'я та захисті навколишнього середовища.

Але вчені не зупинилися на досягнутому. Вони також використовували особливий процес, відомий як "реактори безперервного потоку", для виробництва не тільки парацетамолу та ібупрофену, а й інших найважливіших компонентів для низки ліків і побутових товарів. Одним із таких інгредієнтів є 4-HAP — ключовий компонент бета-блокаторів, що використовуються при серцевих захворюваннях, ліків від астми і навіть парфумерії та засобів для чищення.

Простіше кажучи, це дослідження схоже на перетворення купи сміття на скриню зі скарбами: з того, що зазвичай вважається відходами, створюється щось надзвичайно цінне і потрібне. Ба більше, оскільки реактори безперервного потоку легше використовувати у великих масштабах, весь процес може стати практичною, повсякденною частиною виробництва ліків.

Вчені з ентузіазмом ставляться до цієї роботи, оскільки вона показує можливість виробництва важливих ліків більш щадним для нашої планети способом. Крім того, він дає змогу уникнути коливань цін і геополітичних ускладнень, пов'язаних із видобутком нафти.

Доктор Джош Тіббетс, провідний автор дослідження, уявляє собі майбутнє, в якому модель "біопереробного заводу" замінить традиційний метод виробництва в багатьох сферах. Запропонована модель дає змогу по-новому поглянути на використання побічних продуктів паперової промисловості, перетворюючи їх на низку екологічних і цінних хімічних речовин.

Однак слід пам'ятати, що, хоча це відкриття вражає і тішить, воно є лише першим кроком на довгому шляху. Справжнім випробуванням стане успішне масштабування цього процесу і його подальше застосування у фармацевтичній промисловості. Як і у випадку з будь-якими іншими науковими відкриттями, належить подолати безліч перешкод, але це дослідження, безумовно, вказує нам перспективний напрямок для створення більш екологічної охорони здоров'я.

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