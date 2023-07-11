Ціною життя хворих. Люди з ожирінням створили дефіцит ліків від діабету

Препарат, який спочатку призначався для лікування діабету, сьогодні перебуває в глобальному дефіциті, в основному через його нецільове використання для зниження ваги.

Наразі у світі спостерігається дефіцит популярного препарату для лікування цукрового діабету — Оземпік, і, найімовірніше, він триватиме ще досить довго. Про причини того, що відбувається, пише The Conversation.

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По-перше, Оземпік — це торгова назва препарату семаглутид. Якщо ви з ним не знайомі, нічого страшного. Він використовується для контролю рівня цукру в крові хворих на діабет. Кілька років тому було проведено дослідження, яке показало, що семаглутид також може допомогти людям схуднути за рахунок зниження апетиту. У зв'язку з цим попит на препарат різко зріс.

Компанія Novo Nordisk, що виробляє семаглутид, фактично створила ще одну версію препарату, спеціально призначену для зниження ваги, відому як Вегові. Але попит на нього настільки великий, що компанія не може виробляти його в достатній кількості. У результаті деякі люди використовують Оземпік як засіб для зниження ваги, хоча він не призначений для цього. Таке використання препарату не за призначенням є однією з основних причин його нестачі.

Підливаючи масла у вогонь ажіотажу, соціальні мережі та підтримка знаменитостей підігріли інтерес до семаглутиду. Насправді ми вже ставали свідками подібного. У 2022 р. у Великій Британії попит на препарати замісної гормональної терапії різко зріс після того, як популярна телеведуча публічно розповіла про свій позитивний досвід лікування. Та ж тенденція спостерігається і у випадку з семаглутидом, але наслідки, як очікується, будуть ще більш тривалими.

Ускладнює ситуацію те, що компанія Novo Nordisk також відчуває проблеми з виробництвом достатньої кількості препарату Вегові. Компанія намагається обмежити просування препарату, щоб стримати попит, але люди продовжують звертатися до препарату Оземпік для зниження ваги. Це не ідеальний варіант, оскільки обидва препарати призначені для різних цілей і вимагають різних дозувань і медичного контролю.

Знайти рішення виниклої проблеми не так вже й просто. Британські органи охорони здоров'я рекомендували не починати прийом Оземпік новими пацієнтами. Компанія Novo Nordisk планує провести масштабну модернізацію свого виробництва з метою збільшення обсягу продукції, що випускається. Компанія також звернулася до органів охорони здоров'я з проханням не допускати використання препарату Оземпік не за призначенням. Ідея полягає в тому, щоб забезпечити доступність препарату для тих, хто його справді потребує — для хворих на діабет.

У перспективі, людям, які бажають використовувати семаглутид для зниження ваги, варто обговорити зі своїми лікарями інші варіанти лікування, якщо вони не можуть отримати Вегові. Тим, кому необхідний препарат Оземпік, важливо завчасно замовляти його поповнення, щоб уникнути його нестачі, адже від нього залежать життя сотень тисяч людей.

Незважаючи на ці проблеми, попит на Оземпік і Вегові залишається високим, а обсяг продажів становить мільярди доларів. Ринок препаратів для зниження ваги величезний і до 2030 року може скласти до 100 млрд. дол. Це може означати, що все більше компаній почнуть випускати аналогічні препарати, що допоможе знизити їхній дефіцит.

Також, із закінченням терміну дії патенту компанії Novo Nordisk на семаглутид, інші компанії отримають можливість випускати цей препарат, що підвищить його доступність. Однак до цього ще далеко — термін дії патенту закінчується не раніше 2030 року, залежно від країни.

Отже, підсумок? Дефіцит препарату Оземпік найближчим часом не закінчиться. Але водночас вживаються заходи щодо врегулювання ситуації, і у постраждалих є надія на повернення життєво-необхідних їм ліків.

Раніше Фокус писав про те, що Оземпік, можливо, позбавляє людей радості від їжі. Люди по всьому світу вдаються до ліків від діабету другого типу для зниження ваги, але натикаються на несподіваний підводний камінь — життя без радості від їжі.

Також Фокус писав про те, що Вегові, згідно з дослідженнями, ефективно бореться з деменцією. У глобальній боротьбі з невидимим ворогом, відомим як деменція або ж хвороба Альцгеймера, вчені використовують цього несподіваного союзника.

Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.