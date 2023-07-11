Сюрприз природи. Екстракт жоржини допомагає у лікуванні діабету 2-го типу

Екстракт із квіток жоржини може стати передвісником прориву в лікуванні діабету 2-го типу, вважають дослідники.

Вчені відкрили незвичайну властивість звичайного природного інгредієнта, яка могла б допомогти впоратися з проблемою діабету 2-го типу, від якого страждають мільйони людей. Дослідники з Університету Отаго в Новій Зеландії вивчили екстракт квітки жоржини звичайної, який, як виявилося, здатний контролювати рівень цукру в крові у хворих, пише New Atlas.

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Діабет уже давно є щоденною напастю для мільйонів людей. Зокрема, на діабет 2-го типу страждають 98% людей у всьому світі. Це захворювання порушує здатність організму використовувати цукор, або глюкозу, як джерело енергії через те, що інсулін, найважливіший гормон, не працює належним чином або виробляється в недостатній кількості.

Це можна порівняти з ситуацією, коли у вас є величезний запас палива, але несправний двигун. Незважаючи на наявність джерела енергії — глюкози, ваш організм не може використовувати її належним чином через проблеми з інсуліном. За такого стану дуже важлива рання діагностика, щоб не допустити погіршення стану. Переддіабет — ситуація, коли рівень цукру в крові підвищений, але ще не досяг рівня діабету. Цей стан часто є тривожним сигналом до дії.

Наш мозок же, зокрема, його невелика частина, звана гіпоталамусом, відіграє життєво важливу роль у регулюванні рівня цукру в крові. Коли ця ділянка запалюється, це може призвести до резистентності до інсуліну, що є ключовою проблемою при діабеті 2-го типу. Дослідники знали, що рослинна сполука, яка називається бутеїн, може допомогти зменшити запалення, тим самим підвищуючи чутливість до інсуліну і знижуючи рівень цукру в крові. Цю сполуку було виявлено в пелюстках квітки жоржини.

З пелюсток жоржини було отримано екстракт, який було випробувано на мишах, яких годували дієтою з високим вмістом жирів, що призвело до розвитку в них переддіабетичного стану. Було виявлено, що екстракт сприяє поліпшенню толерантності до глюкози та чутливості до інсуліну в цих мишей, що дає надію на можливість його використання в людини.

Під час експерименту ефект виявився тривалим. Коли мишам давали екстракт жоржини протягом п'яти тижнів, у них тривало поліпшення толерантності до глюкози, і не було виявлено жодних ушкоджень печінки, що є гарною ознакою безпеки екстракту.

Потім учені копнули глибше і виявили, що екстракт містить не тільки бутеїн, а й дві інші сполуки: ізоліквірітігенін і сульфуретин. Окремо ці сполуки мало сприяють поліпшенню толерантності до глюкози, але в поєднанні вони мають значний позитивний ефект.

І ось, коли екстракт був випробуваний на невеликій групі людей з переддіабетом і діабетом 2-го типу, настала розв'язка. Дослідження виявило, що екстракт жоржини поліпшив толерантність до глюкози в учасників з обома захворюваннями, причому помітніший ефект було відзначено в тих, у кого вже було діагностовано діабет 2-го типу.

Ці результати цікаві тим, що вони дають змогу регулювати рівень цукру в крові у більш природний спосіб. "Порушення регуляції рівня цукру в крові — це виснажливий стан, від якого страждають мільйони людей в усьому світі, — сказав Александер Тупс, один з авторів, — Я сподіваюся, що результати наших інтенсивних досліджень принесуть їм користь".

Наразі дослідники ведуть переговори з партнерами про розробку добавки з екстрактом жоржини, що є значним кроком уперед у лікуванні діабету. Незважаючи на те, що для підтвердження перших результатів знадобляться більш масштабні дослідження, дана робота відкриває новий напрямок у боротьбі з діабетом. Для мільйонів людей, які стикаються з проблемами регуляції рівня цукру в крові щодня, це не порожній звук.

Раніше Фокус писав про те, що людство до 2050 року накриє хвиля діабету. Від мільйонів до мільярдів: нове дослідження розкриває похмурі перспективи розвитку діабету по всьому світу до 2050 року, якщо системи охорони здоров'я вчасно не почнуть діяти на випередження.

Також Фокус писав про те, що діабет впливає на руйнування мозку. Нещодавні дослідження засвідчили, що у пацієнтів з діабетом першого типу відбувається раннє старіння мозку.