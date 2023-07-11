Знайдено найстаріший шлунковий камінь, якому 150 млн років: кому він належав

Пікантна знахідка відсуває відомий ареал цих шлункових каменів майже на 59 мільйонів років назад, хоча невідомо, від якої тварини вони походять.

Дивовижна знахідка відкрила найдавніший із коли-небудь зафіксованих шлункових каменів. Ця 150-мільйонна скам'янілість знайдена на пляжі у Великій Британії, і її вік на 59 млн років перевищує вік будь-якого раніше відомого шлункового каменю, що вражає уяву. Цей своєрідний артефакт, що нагадує стиснутий кулак, утворився в Юрський період, коли він перебував у шлунково-кишковому тракті невідомої істоти, пише IFLScience.

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Точне визначення тварини, яка носила цей шлунковий камінь, виявляється складним завданням, коли його знаходять поза анатомічним контекстом, позбавленим навколишньої скелетної структури. А проте Найджел Ларкін, палеонтолог і запрошений науковий співробітник Школи біологічних наук Університету Редінга, запропонував свої міркування, засновані на певних характерних ознаках.

Ларкін зауважив: "Судячи з розміру цього шлункового каменю і з огляду на те, що він знайдений у верхньоюрській глині, дуже ймовірно, що він утворився в травній системі великої морської рептилії, такої як іхтіозавр, плезіозавр, пліозавр або крокодил. Слід зазначити, що цей шлунковий камінь не походить від динозавра, оскільки динозаври переважно мешкали в наземному середовищі. З тим усім ця знахідка залишається і захопливою, і надзвичайно рідкісною".

Найдавнішу скам'янілість шлункового каменю знайшли у Великобританії

Коли Ларкін дізнався про знахідку, він почав припускати, що її форму зумовили біологічні процеси, а не геологічні явища, всупереч думці інших експертів-палеонтологів. Згодом він опублікував ґрунтовне дослідження, яке прояснило загадкову природу цієї знахідки.

Шлункові камені, особливий вид кальцію, приєднуються до таких незвичайних патологічних утворень, як камені в сечовому міхурі та камені в нирках.

На відміну від гастролітів, які проковтуються, шлункові камені — це природні мінеральні об'єкти, що розвиваються в організмах різних видів, від людини до іхтіозаврів. Примітно, що їх навіть виявили в шлунково-кишковому тракті єгипетських мумій, хоча такі випадки залишаються рідкісними у викопних рештках.

Цей стародавній шлунковий камінь не лише вирізняється надзвичайною давністю, але й підтверджує, що ці мінеральні утворення притаманні не лише наземним тваринам, але й були поширені в давніх морських палеосередовищах. Крім того, цей чудовий зразок є першим таким відкриттям у межах Сполученого Королівства.

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