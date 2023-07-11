Загадкова планета. Учені зробили важливе відкриття про хімічний склад Меркурія

Вчені використовували дані першого апарату, який полетів до Меркурія, щоб з'ясувати особливості хімічного складу першої планети від Сонця.

Меркурій залишається для вчених однією з найзагадковіших планет Сонячної системи. Наприклад, відомо, що в нього є таке саме, як і в Землі залізне ядро, але воно становить 85% об'єму планети. Ядро Землі займає всього 15% об'єму. Вчені використовували дані першого космічного апарату, який побував на орбіті Меркурія під назвою MESSENGER, що дало змогу з'ясувати, що Меркурій сильно відрізняється від нашої планети за хімічним складом. Виявилося, що в складі планети міститься менше кисню, ніж у складі Землі, а значить Меркурій з'явився з інших будівельних блоків у ранній Сонячній системі. У рамках нового дослідження вчені з Університету штату Арізона, США, також використовували дані спостережень апарату MESSENGER, щоб зробити нові відкриття, пише Phys.

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Учені провели дослідження для вимірювання рівня вмісту на Меркурії такого хімічного елемента, як хром. А також для того, щоб зрозуміти, як цей елемент розподілений по планеті.

Хром відомий тим, що він стійкий до корозії на металевих виробах, а також надає колір рубінам і смарагдам. Але він також може існувати у складі великої кількості хімічних станів, тому його велика кількість може дати корисну інформацію про умови, під час яких він потрапив у гірську породу.

Меркурій залишається для вчених однією з найзагадковіших планет Сонячної системи Фото: NASA

Вчені з'ясували, що кількість хрому на Меркурії може відрізнятися в 4 рази залежно від того, де він включений у гірські породи. Також учені з'ясували, що, як і у випадку із залізом, значна частина хрому сконцентрована всередині ядра планети. І що менше кисню в складі тих чи інших шарів Меркурія, то більше хрому тут міститься.

Нові дані, за словами вчених, значно покращують розуміння хімічного складу планети і геологічних процесів, які тут відбуваються.

Автори дослідження заявили, що вони вперше провели такий ретельний аналіз наявності хрому на будь-якій з відомих планет. Хром, залежно від кількості кисню, може міститися в оксидних, сульфідних або металевих мінералах, і ця інформація дає краще розуміння про те, як міг бути створений Меркурій і що з ним відбувалося за мільярди років, кажуть учені.

Фокус уже писав про те, що вчені знайшли можливе пояснення того, як утворився Меркурій.

Також Фокус писав про нове відкриття, яке стосується сусідки Меркурія — Венери. Вчені виявили в нижніх шарах атмосфери планети речовину, яка може з'явиться в результаті діяльності живих організмів.