Як тобі таке, Ілоне Маск. Китай випередив SpaceX і успішно запустив першу у світі ракету на метані (відео)

12 липня 2023 року Китай відправив у космос першу у світі ракету-носій, яка працює на метані та рідкому кисні.

У середу вранці, 12 липня, з космодрому Цзюцюань у Китаї в космос полетіла перша у світі ракета під назвою Zhuque-2 з метановими двигунами. Таким чином Китай випередив американські компанії, зокрема SpaceX, у плані запуску на орбіту ракет-носіїв нового покоління, пише China South Morning Post.

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Приватна китайська компанія LandSpace здійснила вдалий запуск першої у світі ракети, двигуни якої працюють на метані та рідкому кисні. Це був уже другий запуск ракети Zhuque-2 і він пройшов успішно, на відміну від першої спроби запуску в грудні минулого року.

12 липня 2023 року Китай відправив у космос першу у світі ракету-носій, яка працює на метані та рідкому кисні Фото: South China Morning Post

Таким чином китайська компанія залишила позаду американські компанії, зокрема SpaceX, які так і не змогли поки що здійснити запуск ракет-носіїв нового покоління. Ракети на метані вважаються безпечнішими для довкілля та їхній запуск коштує дешевше. Також паливо з метану найкраще підходить для ракет багаторазового використання.

Zhuque-2 — це двоступенева ракета-носій довжиною 49,5 метра і діаметром 3,35 метра, яка може виводити на орбіту від 4 до 6 тонн корисного навантаження. Під час першого польоту ракета також відправила вантаж у космос. Перший ступінь ракети Zhuque-2 має чотири двигуни, здатних створювати тягу в 268 тонн, другий ступінь ракети має 2 двигуни.

За словами китайських учених, використання метану як палива, крім усього іншого, подовжує термін служби ракетного двигуна і робить його більш екологічним.

Під час створення нової ракети китайським розробникам вдалося зменшити загальну її вагу і збільшити її вантажопідйомність. Але в найближчому майбутньому творці ракети хочуть ще більше її вдосконалити, посиливши двигуни і збільшивши її здатність нести ще більше вантажів.

Китайські приватні космічні компанії зайнялися створенням ракет нового типу ще 2014 року, коли уряд дозволив приватні інвестиції в цю галузь. Вважається, що саме LandSpace змогла залучити найбільше грошей.

Фокус уже писав про те, що тепер можна побачити на приголомшливій фотографії, як китайська космічна станція пролітає з величезною швидкістю на тлі Сонця.

Також завдяки даним китайського марсохода вчені з'ясували, що 400 тисяч років тому на Марсі відбулися різкі зміни клімату, як уже писав Фокус.