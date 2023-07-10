400 тис. років тому на Марсі відбулися різкі зміни: що з'ясував китайський марсохід

Учені вважають, що кілька сотень тисяч років тому на Червоній планеті відбулися різкі зміни клімату.

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Китайський марсохід Zhurong виявив особливості у вигляді темних гребенів на вершині яскравих піщаних дюн у Рівнині Утопія на Марсі. Це доводить, що на планеті 400 тисяч років тому відбулася різка зміна клімату, пише Space.

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Учені з Китайської академії наук представили результати чергового дослідження, заснованого на зібраних даних китайським марсоходом Zhurong у період його роботи на Марсі з травня 2021 року до травня 2022 року. Це дослідження також ґрунтується на спостереженнях китайського орбітального апарата Tianwen-1. Обидва космічні апарати вивчали особливості піщаних дюн у Рівнині Утопія на Марсі.

Як показує дослідження, форма дюн зазнала ерозії з появою довгих темних гребенів, тобто поперечних еолових гребенів (ПЕГ) на вершині піщаних дюн. Але ці гребені з'явилися під іншим кутом, ніж у дюн, які були змінені вітром. Але моделі, що описують рух вітрів на Марсі, досі не могли пояснити, як могли з'явитися такі особливості.

Завдяки спостереженням марсохода Zhurong, вчені з'ясували, що піщані дюни складаються з більш яскравої речовини, розташованої під темнішою речовиною, яка утворює ПЕГ. Обробивши дані марсохода і орбітального зонда, вчені дійшли висновку, що ці особливості з'явилися в період між 2,1 млн років тому і 400 тисяч років тому. Це означає, що темні гребені на дюнах, повинні були з'явитися на їхніх вершинах протягом останніх 400 000 років.

Учені вважають, що кілька сотень тисяч років тому на Червоній планеті відбулися різкі зміни клімату Фото: NASA

Отриманий часовий діапазон збігається з початком і кінцем останнього великого льодовикового періоду на Марсі. Той факт, що ПЕГ з'явилися під іншим кутом до дюн, вказує на те, що напрямок вітру в цих широтах найімовірніше змінився після льодовикового періоду.

Причиною існування льодовикового періоду на Марсі стала зміна нахилу осі планети, яка відбувається періодично. У період між 2,1 млн і 400 тисяч років тому нахил осі Марса змінювався в діапазоні від 15 до 35 градусів до площини орбіти його обертання навколо Сонця. Це вплинуло на клімат на Марсі і призвело до різкої його зміни, вважають учені. До речі, зараз нахил осі Червоної планети становить 25 градусів.

Як правило, льодовикові періоди на Марсі супроводжуються підвищенням температури на полюсах і переміщенням водяної пари і пилу в середні широти. Під час останнього льодовикового періоду ця водяна пара і пил осіли на поверхні і створили шар завтовшки в кілька метрів, який все ще залишається під поверхнею Марса в середніх широтах.

За словами вчених, вивчення клімату Марса необхідне, щоб краще зрозуміти зміни на планеті, які відбулися в минулому і призвели до того, яким Марс є сьогодні.

Фокус уже писав про те, що нове дослідження, засноване на даних марсохода Zhurong, показує, що на планеті все ще збереглися ділянки слабкого магнітного поля в корі Марса. Як відомо, зараз планета не має магнітного поля, що захищає планету від космічного випромінювання.

Також Фокус писав про те, що дані марсохода Zhurong показали, що в не такому далекому минулому на Марсі існувала активність води.

Нагадуємо, що орбітальний апарат NASA показав дивовижні піщані дюни в кратері Матара на Марсі, як уже писав Фокус.