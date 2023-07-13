Моторошні ритуали мая: знайдено обсидіанові ножі, які використовували не за призначенням (фото)

Археологи з Національного інституту антропології та історії Мексики (INAH) завершили щорічний сезон розкопок у місті мая Кулуба на півдні штату Юкатан. Під час досліджень вони виявили загадковий камінь кубічної форми, який можливо був жертовним вівтарем.

Підозри дослідників ще більше зміцнилися, коли вони виявили 16 жертовних кам'яних ножів, всі з яких залишилися невикористаними. 13 з цих ножів виготовлені з обсидіану, відомого своєю гостротою і міцністю, пише Ancient Origins.

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У глибинах поселення Кулуба верховні жерці, наділені знаннями анатомії тварин і людини, займалися виконанням точних розрізів і контролювали швидкість смерті своїх жертв. Озброєні обсидіановими ножами, ці релігійні діячі проводили складні церемонії кровопускання, витягуючи серця, щоб принести їх в жертву богам. Такі звичаї, хоч і шокують за сучасними мірками, однак мали величезне значення у світогляді мая, слугуючи для задобрення божеств, які контролювали посухи, повені та крихку рівновагу космосу.

Альфредо Баррера Рубіо, старанний дослідник, пов'язаний з INAH, повідомив, що розкопки виявили схованку з 16 жертовних ножів у південно-західній частині центральної площі Кулуби, в безпосередній близькості від кам'яної плити, яка, як вважають, слугувала вівтарем для цих похмурих обрядів.

Крістіан Ернандес Гонсалес, досвідчений археолог, підкреслив ритуальне значення цієї знахідки, наголосивши, що 16 ножів ніколи не використовували для нанесення ран. Натомість вони виготовлені як підношення богам.

Варто зазначити, що в той час як три ножі виготовлені з кременю, місцевого матеріалу, решта 13 зроблені з обсидіану, ресурсу, який відсутній на півострові Юкатан. Гонсалес також пояснив, що ці обсидіанові леза походять з центральної Мексики та Гватемали, регіонів, відомих своїми багатими покладами цього вулканічного скла.

Знайдені обсидіанові ножі для жертвоприношень

Обсидіан, винятковою гострий і міцний, мав глибоке культурне та історичне значення в царстві мая. Родючі землі Гватемали, зокрема, могли похвалитися багатими запасами обсидіану, що сприяло розгалуженій мережі торгівлі з віддаленими цивілізаціями протягом століть.

Цивілізація мая широко використовувала гватемальський обсидіан у своїх повсякденних справах, зокрема для різьблення та прикрашання нефриту складними візерунками. Протягом усієї історії майстри вправно перетворювали цей цінний матеріал на різноманітні інструменти, зброю та ритуальні артефакти — такі як ножі та дзеркала — для використання у ворожіннях та духовних церемоніях.

Темні та криваві ритуали мая

Завдяки ретельному аналізу джерел про обсидіан дослідники змогли нанести на карту складні торговельні мережі та шляхи обміну, які з'єднували різні території мая, розкриваючи економічне та духовне значення цієї шанованої речовини. Духовна сила, яку приписували обсидіану, була настільки глибокою, що після завоювання Центральної та Південної Америки в середині XVI століття він швидко став цінним надбанням Європи.

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