Навігація по потойбічному світу: що написали стародавні єгиптяни в Книзі мертвих

Давні єгиптяни мали складну систему вірувань про потойбічне життя. Вони сприймали смерть як початок тривалої і складної подорожі до іншого світу. Ця мандрівка потребувала настанови для душ померлих, так і з'явилася Книга мертвих — збірник знань, які допомагали їм.

Всупереч своїй назві, єгипетська Книга мертвих не відповідає традиційному поняттю "книги". Ймовірніше, вона існує як сукупність заклинань, накопичених протягом приблизно 1 000 років, позбавлених будь-якої формальної організації, структури чи послідовного наративу, пише IFLScience.

Кожне заклинання мало конкретну мету: допомогти померлому подолати певні труднощі, на які він натрапляв у потойбічному світі. Ці заклинання записані на папірусах, які супроводжували померлих у їхніх могилах.

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Найдавніші ітерації цих заклинань написані на предметах у поховальних камерах єгипетської королівської родини близько 2400 року до нашої ери. За цими текстами, відомими як "Тексти пірамід", слідували пізніші версії, відомі як "Тексти гробниць", які прикрашали гроби не царської еліти. Зрештою, у 16 столітті до н. е. збірку переглянули і зібрали під назвою "Книга пришестя день за днем".

Спочатку "Книга" була доступна лише для заможних людей, але згодом її змогли придбати в переписувачів. Незабаром вона набула незамінного статусу, вважаючись необхідною для тих, хто готувався покинути царство живих. Зазвичай, для людей, які помирали, клали лише певні розділи, і жодної гробниці з повним зібранням заклинань ще не знайдено.

Сучасну назву "Книга мертвих" збірка отримала у 1842 році, коли німецький єгиптолог Карл Ріхард Лепсіус опублікував текст під такою назвою.

Що ж містить єгипетська Книга мертвих?

Її різноманітні заклинання створені для того, щоб люди вимовляли відповідні слова в певні моменти, тим самим запобігаючи знищенню і досягаючи вічного потойбічного життя. Згідно з давньоєгипетською системою вірувань, померлі повинні були перетнути підземний світ, щоб зустрітися з богом Осірісом, який, зрештою, судитиме їх на основі праведності їхнього земного існування.

Однак цей підступний шлях охороняли жахливі чудовиська та інші неземні супротивники, яких потрібно було втихомирювати або підкоряти на шляху. Численні заклинання у Книзі мертвих озброювали померлого для перемоги над цими ворогами. Крім того, текст містив відповіді на безліч запитань, які ставили боги під час подорожі душі.

Досягнувши Осіріса, душі померлих повинні були вимовити імена 42 божеств, відповідальних за оцінку їхньої гідності. Згодом вони повинні були виголосити "негативну сповідь", підтверджуючи своє утримання від 42 проступків, що включають такі дії, як вбивство і крадіжка, скоєні за їхнього життя.

На щастя, вся ця важлива інформація ретельно записана в Книзі мертвих, що зменшувало занепокоєння тих, хто придбав папірус перед смертю.

Лише після подолання цих незліченних випробувань серце померлого зважувалося на терезах проти пір'їнки. Якщо шальки терезів залишалися в рівновазі, людина вважалася безгрішною і так отримувала доступ до потойбічного світу. І навпаки, тих, чиї гріхи переважували пір'їнку, негайно пожирали. Вони назавжди приречені на забуття.

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