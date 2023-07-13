Подрімати після кохання. Експерти розповіли, чому чоловіків хилить на сон після сексу

Причина сонливості після сексу ховається не тільки в задоволених зітханнях і заплющених очах, а в складній гормональній взаємодії, заявили експерти.

Багато людей відчувають сонливість після досягнення кульмінації в момент інтимного зв'язку. Але що стоїть за цим почуттям раптового розслаблення, досі було не відомо. Саме так, ідеться про феномен засинання після сексу, також відомий як посткоїтальна сонливість. Експерти нарешті зібралися з думками, щоб пролити світло на цю давню загадку, пише IFLScience.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найцікавіші новини зі світу науки!

Секс — це дуже захопливе заняття, в якому бере участь безліч гормонів і процесів. У момент кульмінації статевого акту в організмі виділяється безліч гормонів, зокрема окситоцин, пролактин, гамма-аміномасляна кислота (природний заспокійливий засіб) та інші гормони щастя, які називаються ендорфінами. Усі ці гормони, об'єднуючись, викликають відчуття розслаблення та сонливості, до того ж окситоцин і пролактин відіграють у цьому головну роль.

Окситоцин, який часто називають "гормоном кохання", відомий тим, що заспокоює нас і знімає стрес. Лікарка Сью Картер із Інституту Кінсі з вивчення сексу, статі й репродукції порівнює його зі станом відсутності стресу, коли в голові не крутиться список справ на завтра, що полегшує засинання. З іншого боку, вважається, що пролактин, ще один гормон, що підвищується після сексу, стримує сексуальне бажання та посилює відчуття сонливості.

Згідно з одним дослідженням, секс із партнером призводить до збільшення рівня пролактину на 400% порівняно з поодинокими заняттями, що свідчить про те, що секс із партнером може бути приємнішим на фізіологічному рівні.

Але чому саме природа хоче, щоб ми дрімали після сексу? Це питання ще потребує вивчення, але є кілька цікавих теорій. Одна з них полягає в тому, що гормони, які виділяються, можуть відігравати роль у зміцненні зв'язку між партнерами. Інша, дещо дикіша ідея припускає, що посткоїтальна сонливість може відбити в людей, особливо в жінок, бажання шукати інших партнерів. Але це всього лише теорії, і для їх підтвердження необхідно провести додаткові дослідження.

Якщо ви ставите запитання, чому стереотип про посткоїтальну сонливість стосується здебільшого чоловіків, то відповідь може полягати в "розриві оргазму" — нерівності між чоловіками та жінками в частоті оргазмів під час сексуальної активності. Як зазначають у своїй книзі Марк Лейнер і Біллі Голдберг, хоча гормони, що спричиняють сон, виділяються в однакових кількостях в обох статей, чоловіки частіше відчувають оргазм, що, можливо, робить їх сприйнятливішими до посткоїтальної сонливості.

Тож коли ви або ваш партнер відчуєте сонливість після сексу, знайте — усе це частина захопливого й таємничого задуму природи. В очікуванні подальших досліджень це розуміння може додати наукового шарму у ваші інтимні моменти.

Раніше Фокус писав про відкриття нервів, що відповідають за сексуальне задоволення. У нас приховані мікроскопічні структури, які можуть зберігати секрети сексуального задоволення та чутливості.

Також Фокус писав про марність окситоцину в побудові стосунків. Генетичне позбавлення степових полівок окситоцину не завадило їм формувати пари та створювати сім'ї.