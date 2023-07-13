Прийшли набагато раніше: нове дослідження знову відсуває час появи перших людей в Америці

У Бразилії зроблено дивовижну знахідку, яка розкриває подробиці про перших мешканців Південної Америки. Археологи виявили артефакти, виготовлені з кісток гігантських лінивців, яким, як вважають, понад 25 000 років.

Ці артефакти були знайдені в Санта-Еліна, місці, відомому своїми захопливими наскальними малюнками. Серед скарбів дослідники виявили рештки вимерлого гігантського наземного лінивця. Також знайдено тисячі остеодерм — твердих кісткових відкладень, які виконують функцію захисного шару на шкірі деяких тварин, пише IFLScience.

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Неймовірним аспектом цього відкриття є те, що принаймні три остеодерми мали безпомилкові ознаки обробки людиною. Ці зразки мали гладку, відполіровану поверхню та ретельно виконані отвори, очевидно, створені за допомогою свердління.

Дослідники, які аналізували артефакти, припустили, що ці остеодерми, ймовірно, слугували "особистими прикрасами", які можна порівняти з підвісками на шиї.

Предмети знайдені з шару осаду в печері, вік яких, за оцінками, становить близько 25 000-27 000 років. Це відкриття надає переконливі докази того, що в цей період люди співіснували з гігантськими наземними лінивцями, відомими в науці як Glossotherium phoenesis.

Ці величезні істоти сягали в довжину до 4 м і потенційно важили до 1 500 кілограмів. Попри їхні розміри, схоже, що на них полювали люди, як це було у випадку з багатьма іншими видами мегафауни в епоху плейстоцену.

Крім того, це відкриття кидає виклик поширеній серед дослідників думці про те, що найдавніші мешканці Америки були лиге представниками "культури Кловіс". Донедавна вважалося, що її представники оселилися на континенті приблизно 15,000-13,000 років тому, мігрувавши з Євразії.

Гігантські ювелірні прикраси древніх людей

Однак низка археологічних знахідок останніх десятиліть постійно відсуває цю дату назад. Існування підвіски з кістки лінивця додає ще один шар конкретних доказів, які свідчать про те, що люди з'явилися в Америці набагато раніше, ніж це передбачено попередніми гіпотезами.

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