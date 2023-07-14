50 млн доларів коту під хвіст. NASA скасувало місію з вивчення астероїдів: що відомо

Космічне агентство США відправило два апарати на зберігання в надії знайти їм нове застосування.

NASA скасувало місію Janus з дослідження двох окремих подвійних астероїдів вартістю в 50 млн доларів. Космічне агентство США збирається зберігати два космічні апарати з цієї місії до того, як для них буде знайдено нове застосування, пише Gizmodo.

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Кілька місяців у NASA розмірковували над тим, чи відправляти в космос для дослідження двох подвійних астероїдів два однакових космічних апарати в рамках місії Janus. Але тепер стало відомо, що місію вартістю в 50 млн доларів офіційно скасовано. Дослідницькі зонди відправили на тривале зберігання в надії на те, що агентство знайде гроші, щоб використати їх у майбутньому в рамках іншої місії.

Спочатку запуск місії Janus планували здійснити ще в серпні минулого року разом із відправленням до знаменитого, багатого на метали астероїда Психея, однойменного зонда. Але проблеми з програмним забезпеченням в апарата "Психея" не дозволили здійснити запуск. І це вплинуло на всі супутні космічні місії, зокрема на місію Janus.

Затримка із запуском зонда "Психея" також призвела до того, що керівництво космічного агентства США провело перевірку роботи Лабораторії реактивного руху NASA, яка виявила безліч проблем, пов'язаних із кадровим забезпеченням.

NASA скасувало місію Janus із дослідження двох окремих подвійних астероїдів вартістю в 50 млн доларів Фото: NASA

Спочатку всі три апарати, і "Психея", і зонди місії Janus, мали вирушити майже одночасно в космос. Якщо з польотом до астероїда "Психея" вже все зрозуміло, і дослідницький полетить до нього вже в жовтні цього року, то нове стартове вікно не дасть змоги здійснити запуск ще однієї місії в цей самий час. Тож зонди Janus нікуди поки що не полетять і їх відправили на зберігання.

Водночас у NASA заявили про те, що ці апарати будуть використані в майбутньому під час інших космічних місій, залишилося тільки знайти на них гроші.

Також унаслідок виявлених проблем у Лабораторії реактивного руху NASA на невизначений час американці відклали запуск на Венеру свого апарату VERITAS. І ще не відомо, коли буде здійснено цю місію.

Фокус уже докладно писав про місію "Психея" для вивчення, як вважають учені, найдорожчого астероїда в Сонячній системі, ширина якого становить понад 220 км.

Також Фокус писав про проблеми з місією VERITAS для вивчення Венери, яка спочатку була запланована на 2028 рік.

Як уже писав Фокус, Китай відправляє своїх астронавтів на Місяць і стали відомі подробиці того, коли і яким чином відбудеться місія. КНР планує відправити на супутник Землі відразу дві космічні ракети.