2800-річне озеро Урарту, інженерний шедевр свого часу, висихає через глобальне потепління

Озеро Кешіш, надзвичайне штучне озеро, створене королем Урарту Русою понад два тисячоліття тому, зараз переживає важку екологічну кризу, оскільки рівень води в ньому впав до історичного мінімуму через посуху.

Озеро Кешіш, розташоване на сході Туреччини поблизу міста Ван, є свідченням винахідливості стародавньої цивілізації Урарту. Збудована приблизно 2800 років тому царем Русою, водойма зазнає жахливих наслідків тривалої посухи. Нещадна спека спричинила значне зниження рівня води в озері, що призвело до висихання його великої частини, пише Arkeonews.

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Відоме під різними назвами, які дали йому місцеві жителі, такими як озеро Руса (Rusa Lake), озеро Турна (Turna Lake), Чернече озеро (Monk Lake) або Широке озеро (Wide Lake), Кешіш (Keşiş Gölü) є штучною водоймою, розташованою за 23 кілометри на схід від Вана. Цар Руса, син Ерімена, наказав створити це озеро, щоб забезпечити постійне водопостачання столиці Урарту Тушпа.

Розташоване на висоті 2 550 метрів над рівнем моря, озеро займає площу 4-7 квадратних кілометрів, залежно від кількості опадів. Маючи величезну площу, що вміщує до 20 млн кубометрів води, водойма охоплює водозбірний басейн площею 100 квадратних кілометрів. Розташоване на плато, озеро прикрашають холодні джерельні води.

За часів правління царя Урарту Руси II (685-645 рр. до н. е.) майстерні інженери розробили систему водосховищ, збудувавши дві дамби через невелику річку. Ця інноваційна розробка слугувала іригаційною системою протягом неймовірних 2800 років, демонструючи геніальність її творців.

Поруч із ним також виявлено чотири урартські написи, зокрема на скельному рельєфі. Видатна стела, яку зазвичай називають стелою Кешіш Гьоль (the Keşiş Göl stele), свідчить про походження озера.

Однак у 2021 році, зважаючи на його значну екологічну цінність, озеро офіційно визнали "екологічно вразливою територією, що потребує захисту". Парадоксально, але зараз рівень води впав до безпрецедентно низького рівня, підштовхуючи озеро до межі повного зникнення.

Увесь регіон переважно страждає від нестачі снігу, що пояснюється відсутністю високих гірських хребтів. Як наслідок, очікувані опади не пройшли, що загострило кризу посухи.

Науковці наголошують на нагальній необхідності вирішення цієї жахливої ситуації, особливо в районах, де зведені дамби для задоволення потреб місцевого населення у воді. На жаль, зараз рівень води опустився нижче порогів цих дамб, через що мешканці села не можуть брати воду з водойми.

За відсутності нових джерел води, які б поповнювали цей район, скорочення водних ресурсів видається неминучим, а випаровування ще більше ускладнює проблему, сприяючи втраті цього безцінного природного ресурсу.

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