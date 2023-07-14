На Марс за кілька місяців. Почалося створення найбільшого у світі термоядерного ракетного двигуна

Учені вважають, що новий двигун дасть змогу розігнати ракету до неймовірної швидкості — 800 тисяч км/год.

Компанія Pulsar Fusion з Великої Британії розпочала створення найбільшого у світі термоядерного ракетного двигуна. Такі двигуни можуть значно скоротити час переміщення між планетами, а це зі свого боку призведе до швидшого освоєння людством Сонячної системи, пише ScienceAlert.

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Термоядерна реакція — це те, що підтримує життя зірок, зокрема й нашого Сонця. Якщо вдасться створити працюючий термоядерний двигун для космічних ракет, то на Марс можна буде долетіти лише за кілька місяців, а до супутників Сатурна, наприклад, до Титана або Енцелада, можна буде дістатися всього за 2 роки замість восьми. Але створити такий двигун непросто, адже потрібні дуже висока температура, високий тиск і потрібно "приручити" плазму.

Для того, щоб продемонструвати працездатність нової технології, компанія Pulsar Fusion з Великої Британії почала будівництво спеціальної камери завдовжки 8 метрів, в якій буде налагоджена робота термоядерного двигуна. Згідно з планами компанії, перша демонстрація технології має відбутися вже 2027 року.

Учені вважають, що новий двигун дасть змогу розігнати ракету до неймовірної швидкості — 800 тисяч км/год. Фото: ScienceAlert

За словами представників компанії Pulsar Fusion, створити термоядерну реакцію всередині ракетного двигуна не так просто. Усередині має бути дуже гаряча плазма під високим тиском, яку утримує електромагнітне поле. Але плазма поводиться непередбачувано, тому потрібно навчиться її утримувати в стабільному стані.

І для цього інженери збираються використовувати ШІ для більш точного прогнозування поведінки плазми і розрахунків, як її краще утримувати і керувати нею. За словами вчених, усередині камери плазма буде розігріта до кількох сотень мільйонів градусів Цельсія, а це більше ніж температура на Сонці.

Якщо вдасться створити працюючий термоядерний двигун для космічних ракет, то на Марс можна буде долетіти всього за кілька місяців Фото: Live Science

Вчені вважають, що надлишкова енергія, створена таким термоядерним двигуном, дасть змогу космічній ракеті набрати швидкість у понад 800 тисяч км/год. У цьому конкретному типі термоядерного двигуна, який створюють вчені, заряджені частинки створюють тягу безпосередньо, а не перетворюються на електрику. Такий двигун більш економний у використанні, адже він використовує небагато паливних компонентів, а це значить, що ракеті не потрібно нести надто великий вантаж палива.

Учені вважають, що термоядерна енергія дасть змогу не тільки значно скоротити час подорожей у космосі, а й стане джерелом практично безмежної енергії на Землі.

Фокус уже писав про те, що дослідники впритул підійшли до створення термоядерної енергії, яка є "Святим Граалем" для фізиків.

Також Фокус писав про те, що астрономи знайшли планету, всередині якої відбувається термоядерна реакція.

Нагадуємо, що справжній прорив на шляху до отримання термоядерної енергії здійснили американські вчені в грудні минулого року. Водночас інші дослідники вважають, що це досягнення не врятує людство, про що вже докладно писав Фокус.