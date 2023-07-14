ГМО-бактерія, що знаменує кінець рослинності на планеті, виявилася нешкідливим і кволим експериментом.

У дискусіях про генетично модифіковані організми (ГМО) часто трапляється популярна історія про бактерію-ізгоя, яка ледь не призвела до знищення всього рослинного життя на Землі. В основі цієї історії лежить бактерія Klebsiella planticola, яку в 1990-х роках генетично модифікували для ферментації рослинних відходів в етанол — спирт, який використовують у біопаливі. Про ГМО-апокаліпсис, що так і не стався, і його міфи пише Genetic Literacy Project.

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У лякаючій історії йшлося про те, що якби цей ГМО було випущено на ринок, то в ньому утворилася б така кількість спирту, що всі живі рослини було б знищено. Однак давайте трохи заглибимося в цей міф про ГМО і відокремимо вигадку від фактів.

По-перше, важливо розуміти, що рослинні відходи за правильного підходу можна переробляти на біопаливо. Саме так і вчинили німецькі вчені, модифікувавши Klebsiella planticola, яка тепер називається Raoultella planticola. Вони ввели в бактерію фрагмент ДНК, званий плазмідою, що дало їй змогу виробляти фермент, який зброджує рослинні відходи в етанол.

Історія набула драматичного характеру, коли Елейн Інгхем, вчена з Університету штату Орегон, заявила, що експерименти її групи показали, що цей ГМО може просто вбити всі рослини. Її тривожні заяви набули широкого поширення, посиливши анти-ГМО настрої.

Але ось тут-то і виникає момент, коли критичне мислення взяло гору над панікою. Інші вчені проаналізували заяви Інгхем і виявили суттєві невідповідності. Не було жодних доказів того, що ГМО було схвалено для польових випробувань. Ба більше, рівень вмісту спирту в ГМО був у сотні разів нижчим за той, який мав би вплинути на ріст рослин.

Також, у природі завжди існували варіанти Klebsiella planticola, які природним чином виробляли спирт без будь-яких негативних наслідків. Вчені виявили, що ГМО-версія не виживає навіть в умовах бідного ґрунту, що робить її малопридатною для комерційного використання.

У підсумку Інгхем та її однодумці з Партії зелених відмовилися від своїх заяв і вибачилися за свої неточні твердження і роздмухування паніки. ГМО-бактерія, яка далеко не покінчила з життям рослин, так і не була схвалена для польових випробувань. Жахлива можливість знищення життя рослин була всього лише припущенням, що ґрунтується на результатах лабораторних досліджень і не підкріплена реальними даними.

Отже, що ж ми можемо винести з цієї історії? Перш за все, це чудове нагадування про важливість точної, фактичної інформації. Спекуляції та сенсації можуть призвести до нерозуміння і страху. Факти та їх перевірка — запорука шляху до світлого технологічно просунутого майбутнього. Ця історія вкотре підкреслює необхідність ретельної наукової експертизи та експертної оцінки. Відповідальна наукова практика гарантує безпеку ГМО до їх випуску в навколишнє середовище або комерційного використання.

Найголовніше, ця історія проливає світло на потенційні можливості ГМО. Незважаючи на те, що необхідно дотримуватися обережності, генетична модифікація може допомогти у вирішенні глобальних проблем, таких як потреба в стійких джерелах енергії, наприклад, біопаливі. Ми повинні продовжувати вивчати і відповідально використовувати цей потенціал, не піддаючись необґрунтованим страхам і помилкам.

Що ж стосується бактерії, яка знищує світ? Насправді вона ніколи не становила загрози для життя рослин. Ми можемо спокійно продовжувати насолоджуватися кукурудзою, пшеницею і, звичайно, склянкою відповідального напою на основі етанолу. На даному етапі нашої цивілізації і стану справ на планеті, набагато більшу небезпеку приховують льодовики, що тануть, і стародавні віруси, приховані у вічній мерзлоті, від яких нас відокремлює дедалі тонший захисний крижаний шар.

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