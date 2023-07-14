У далекому куточку Всесвіту росте справжній "космічний монстр" і він розташований приблизно за 8 млрд світлових років від нас.

Космічний телескоп Габбл зробив приголомшливий знімок величезного скупчення галактик під назвою eMACS J1353.7+4329. Воно розташоване на відстані приблизно 8 млрд світлових років від нас. Для порівняння, найвіддаленіші галактики виявив космічний телескоп Вебб, і вони розташовані на відстані в 13,5 млрд світлових років від Землі. Цей "космічний монстр" активно зростає і вчені змогли побачити, як відбувається цей процес, пише Space.

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На новому знімку телескопа Хаббл можна побачити величезне скупчення галактик eMACS J1353.7+4329, яке перебуває в стані трансформації. Річ у тім, що це скупчення поки що складається з двох еліптичних скупчень галактик, які об'єднуються в одне скупчення. Навколо галактик у цих скупченнях можна побачити яскраве гало, яке оточує їхні центри. Також на знімку видно й інші галактики, а також дуже яскраву зірку в правій частині фотографії.

Космічний телескоп Габбл зафіксував створення "космічного монстра" Фото: ESA

За словами вчених з Європейського космічного агентства, це скупчення галактик також діє як гравітаційна лінза. А це дає змогу вченим досліджувати ще більш далекі галактики. Такий ефект, як гравітаційне лінзування, виникає, зокрема, і під час злиття скупчень галактик. Він полягає в тому, що величезний космічний об'єкт, що володіє дуже великою масою, викривляє тканину простору-часу таким чином, що фонові об'єкти, розташовані набагато далі, збільшуються в розмірах або спотворюються. У будь-якому разі їх стає видно.

На знімку телескопа Габбл, наприклад, можна побачити праворуч від найбільшої центральної галактики, фонову галактику, світло якої викривилося так сильно, що вона має вигляд двох з'єднаних тонких дуг.

Це зображення було отримано в рамках нової дослідницької програми, яка отримала назву "Монстри в процесі створення". Метою цих спостережень є 5 особливих скупчень галактик. За словами вчених, усі ці дані будуть використані під час спостережень за цими "монстрами" за допомогою космічного телескопа Вебб.

Фокус уже писав про те, що "примари" мертвих зірок у Чумацькому Шляху мають загадкове розташування і астрономи з'ясували, чому так відбувається. Особливі планетарні туманності в нашій галактиці мають незвичайне розташування — вони вирівняні майже паралельно площині Чумацького Шляху.

Також Фокус писав про нове дослідження, згідно з яким вік нашого Всесвіту в 2 рази більший, ніж передбачалося. Таким чином можна пояснити деякі загадки космосу.