"Привиди" мертвих зірок у Чумацькому Шляху мають загадкове розташування: стала відома причина (фото)

Особливі планетарні туманності в нашій галактиці мають незвичайне розташування — вони вирівняні майже паралельно площині Чумацького Шляху. Учені вважають, що знають чому це відбувається.

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Вчені з Манчестерського університету, Велика Британія, з'ясували, чому деякі залишки мертвих зірок розташовані однаково і вирівняні майже паралельно до площини нашої галактики, пише ScienceAlert.

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Що таке планетарна туманність?

Планетарні туманності існують відносно недовго і їх іноді називають привидами мертвих зірок. Річ у тім, що такі туманності з'являються наприкінці життя таких зірок, як Сонця, коли ці зірки викидають у космос зовнішні шари плазми. Це відбувається до того, як така зірка стиснеться під дією гравітації і перетвориться на мертву зірку — білий карлик.

22 найвідоміші планетарні туманності Фото: NASA

Планетарна туманність виникає не внаслідок вибуху наднової, коли залишається розкиданий космосом залишок наднової, і тому вони є відносно цілісною неушкодженою структурою і виглядають часто як яскраві бульбашки. Через свою схожість із формою планети такі туманності й отримали свою назву.

Особливі планетарні туманності

У тому випадку, коли зірка білий карлик з'явилася в подвійній зоряній системі (так буває дуже часто), то планетарні туманності набувають зовсім іншої форми. Вважається, що орбітальний рух двох зірок призводить до поділу такої туманності на частини, і вони стають схожими на пісочний годинник або ж інколи їх порівнюють із метеликами, що розкрили свої крила.

Планетарні туманності (зліва направо) NGC 6302, NGC 6881 і NGC 5189. Знімки зроблені телескопом Хаббл Фото: NASA

Ще 12 років тому вчені з Манчестерського університету вперше виявили, що такі планетарні туманності часто розташовуються таким чином, що їхня центральна вісь розташована паралельно або майже паралельно до площини Чумацького Шляху. Довгий час астрономи не могли зрозуміти, чому так відбувається. І ось після стількох років, астрономи знайшли можливу причину такого явища.

Під час нового дослідження вчені провели спостереження за більш ніж 100 планетарними туманностями, розташованими в балджі Чумацького Шляху. Цей регіон космосу, де знаходиться велика кількість зірок з невеликими відстанями між одна одною, мають майже всі спіральні галактики.

Планетарна туманність NGC 6302. Її ще називають туманність Метелик Фото: NASA

Причина незвичайного розташування "привидів" мертвих зірок

Результати дослідження показали, що незвичайне розташування особливого виду планетарних туманностей присутнє там, де дві зірки обертаються дуже близько одна до одної.

За словами вчених, у процесі формування зірок у балджі Чумацького Шляху задіяні різні чинники, такі як гравітація, турбулентність і магнітні поля. Досі вчені не знали, який із цих факторів може призвести до незвичайного вирівнювання планетарної туманності.

Різні планетарні туманності на зображеннях телескопа Габбл Фото: NASA

Астрономи дійшли висновку, що єдиною, найімовірнішою причиною цього явища можуть бути магнітні поля. Хоча ці магнітні поля в балджі галактики зараз не дуже сильні, щоб пояснити таке явище, вони могли бути дуже потужними в минулому. Таким чином ці поля зафіксували таке положення подвійних зоряних систем ще задовго до появи планетарних туманностей.

Тобто, у подвійних зоряних системах, які вважаються молодими, і в тих, де планети не мають такого тісного орбітального обертання, не обов'язково може проявиться такий ефект. І це підтверджують нові спостереження.

Водночас учені вказують на те, що потрібні додаткові дослідження, щоб підтвердити цю теорію.

Фокус уже писав про те, що астрономи вперше виявили історичний викид енергії, який змінює уявлення про причини таких явищ.

Також Фокус писав про те, що як показує нове дослідження, перші зірки у Всесвіті підтримували своє життя за рахунок темної матерії.