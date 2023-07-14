Пухнасті дилетанти. Домашні тварини не завжди сприяють поліпшенню нашої психіки

Володіння домашньою твариною не завжди є панацеєю від психічних розладів, особливо для тих, хто страждає від серйозних психічних недуг, виявило дослідження.

Багатьом із нас знайома ситуація, коли ми приходимо додому після важкого дня, зовсім знеможені, а нас зустрічає веселий собака або кішка, що муркоче. На душі одразу ж стає легше, спокійніше й умиротвореніше. Ми часто чуємо про позитивний вплив домашніх тварин на наше психічне здоров'я. Однак нове дослідження показує, що це не завжди так, особливо для людей, які страждають на серйозні психічні захворювання, пише Medical Xpress.

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Університет Йорка, Велика Британія, опублікував результати нового дослідження, яке показало, що наявність домашньої тварини не обов'язково покращує психічне здоров'я людей із серйозними психічними розладами, такими як шизофренія або біполярний розлад. Це може бути несподіванкою, оскільки ми зазвичай вважаємо, що домашня тварина, чи то собака, чи то кішка, чи то птах або навіть риба, завжди допоможе нам почуватися краще.

У цьому дослідженні вчені опитали 170 осіб, у яких було діагностовано важкі психічні захворювання. З них 81 людина повідомила, що в неї є хоча б одна домашня тварина. Найпоширенішими компаньйонами виявилися собаки та коти, що нікого не здивує. Понад 95% власників домашніх тварин вважають, що їхні улюбленці забезпечують їм дружнє спілкування і стабільність, а також дають змогу почуватися коханими.

Однак, незважаючи на ці позитивні відчуття, дослідження не виявило значного поліпшення психічного здоров'я або зниження почуття самотності у власників домашніх тварин порівняно з тими, хто не має домашніх тварин.

Цікаво, що це дослідження стало продовженням попереднього, проведеного 2021 року, в якому було виявлено, що під час карантинних заходів через пандемію COVID-19 володіння домашніми тваринами було пов'язане з погіршенням психічного здоров'я людей із серйозними психічними захворюваннями. Це може бути пов'язано зі стресом і труднощами, пов'язаними з доглядом за домашньою твариною під час ізоляції.

Лікарка Емілі Шусміт з Йоркського університету наголошує: "Припущення про те, що домашні тварини корисні для психічного здоров'я кожної людини за будь-яких обставин, може бути не зовсім правильним. Хоча домашні тварини були "рятувальним кругом" для багатьох під час пандемії, додатковий стрес, пов'язаний із доглядом за твариною в умовах ізоляції, міг нівелювати їхню потенційну користь".

Лікарка Олена Ратшен, ще одна авторка дослідження, також зазначила, що додаткові обов'язки власника домашньої тварини, як-от годування, оплата ветеринарних послуг і невизначеність із житлом, можуть погіршити стрес у людей, які вже мають серйозні проблеми з психічним здоров'ям.

Це не означає, що домашні тварини не відіграють важливої ролі в житті людей, особливо тих, хто страждає на важкі психічні захворювання. Дійсно, багато учасників дослідження відчували сильний зв'язок зі своїми вихованцями, які забезпечували їм постійне спілкування. Дослідники підкреслили, що стосунки між людьми та їхніми домашніми тваринами складні та багатогранні, і нам необхідно більше дізнатися про цю динаміку, зокрема про потенційний вплив різних видів домашніх тварин.

Автори сподіваються, що подальші дослідження з більшим числом учасників і ширшим спектром видів домашніх тварин зможуть пролити світло на складний взаємозв'язок між володінням домашніми тваринами і психічним здоров'ям, а також на те, чи приносять вони терапевтичну користь кожній людині.

Хоча ці дослідження дають збалансовану картину, важливо пам'ятати, що досвід кожної людини унікальний. Те, що підходить одній людині, може не підійти іншій. Хоча домашня тварина, можливо, і не є універсальним розв'язанням проблем психічного здоров'я, неможливо заперечувати радість і дружнє спілкування, які вона приносить у наше життя. Давайте й надалі берегти наших пухнастих, лускатих і пернатих друзів.

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Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.