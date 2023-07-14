Лінгвістичний прорив: дослідники нарешті розшифрували писемність Кушанської імперії (фото)

Кафедра лінгвістики Кельнського університет у в Німеччині досягла прориву в розшифровці писемності Кушанської імперії. Понад сімдесят років науковці б'ються над невідомим кушанським письмом, і тепер команда дослідників досягла прогресу в його розгадці.

Протягом кількох років Свеня Бонманн, Якоб Хальфманн і Наталі Коробзов ретельно вивчали фотографії написів, знайдених у печерах, а також ієрогліфи на мисках і глиняних горщиках різних народів Центральної Азії. Ретельно збираючи ці фрагменти докупи, дослідники поступово проливали світло на систему письма, пише Arkeonews.

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1 березня 2023 року команда представила свою часткову розшифровку. Наразі їм вдалося розшифрувати приблизно 60 відсотків ієрогліфів, і вони працюють над розгадуванням решти.

Відкриття цього невідомого кушанського письма знаменує собою важливу віху в історії Центральної Азії. Це письмо використовували в різних частинах Центральної Азії між 200 р. до н. е. і 700 р. н. е. і пов'язане як з ранніми кочовими народами євразійських степів, такими як юечжі, так і з династією правителів Кушанів.

Кушани створили імперію, яка відіграла вирішальну роль у поширенні буддизму в Східній Азії, залишивши по собі вражаючу спадщину монументальної архітектури та витворів мистецтва.

На сьогодні дослідники виявили кілька десятків переважно лаконічних написів, що походять переважно з сучасних Таджикистану, Афганістану та Узбекистану. Крім того, французькі археологи виявили довший тримовний напис у 1960-х роках у Дашт-і-Навурі, Афганістан.

Цей напис, висічений на валуні на висоті 4320 м на горі Карабаю, приблизно за 100 км на південний захід від Кабула, дає цінне уявлення про склад писемності.

Де виявлено двомовний напис у Таджикистані Фото: Bobomullo Bobomulloev

Хоча система письма відома з 1950-х років, донедавна її не вдавалося успішно розшифрувати. У 2022 році стався прорив: на скелі в ущелині Алмосі на північному заході Таджикистану, приблизно за 30 кілометрів від столиці, Душанбе, знайдено короткий двомовний напис. Цей напис містив як невідому кушанську писемність, так і частину, написану вже розшифрованою бактрійською мовою.

Ця знахідка активізувала зусилля дослідників, що призвело до нових спроб розшифрувати напис. Зрештою, команда Кельнського університету у співпраці з таджицьким археологом доктором Бобомулло Бобомуллоєвим, який відіграв ключову роль у виявленні та документуванні двомовного напису, досягла часткового розшифрування.

Спираючись на методології, що застосовуються при розшифровці стародавніх писемностей, таких як єгипетські ієрогліфи, давньоперсидський клинопис і грецьке лінійне письмо B, команда Кельнського університету провела ретельний аналіз.

Використовуючи зміст двомовного напису з Таджикистану (що складається з бактрійської та невідомої кушанської писемності) і тримовного напису з Афганістану (з гандхарі або середньоіндоарійської, бактрійської та невідомої кушанської писемності), дослідники поступово отримали уявлення про писемність і пов'язану з нею мову.

Кушанська імперія та сучасні держави в континентальній Азії близько 100 р. н. е. Фото: Wikipedia

Проривним моментом стало виявлення царського імені Вема Тахту, яке з'явилося в обох бактрійських паралельних текстах, а також титулу "Цар царів", знайденого у відповідних розділах невідомого кушанського письма.

Цей титул виявився вирішальним ключем у визначенні мови, що лежить в основі тексту. Крок за кроком, за допомогою бактрійського паралельного тексту, лінгвісти успішно проаналізували подальші послідовності символів, зрештою встановивши фонетичні значення окремих знаків.

На думку дослідницької групи, розшифрований кушанський писемність записує абсолютно невідому середньоіранську мову, відмінну як від бактрійської, так і від хотанської сака — мови, якою колись розмовляли в Західному Китаї. Ця мова, ймовірно, є проміжним етапом у лінгвістичній еволюції між цими двома відомими мовами.

У майбутньому дослідницька група планує здійснити подальші експедиції до Центральної Азії у співпраці з таджицькими археологами, оскільки очікується відкриття додаткових написів. Вже визначено перспективні місця, які обіцяють пролити більше світла на кушанську писемність.

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