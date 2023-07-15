Стародавні знання. Гени навчання і пам'яті з'явилися на 650 млн років раніше за нас

Розкриваючи витоки нашої складної поведінки, дослідники простежили, як гени, пов'язані з хімічними речовинами мозку, відходять у минуле на цілих 650 мільйонів років назад.

Дослідники з Лестерського університету здійснили занурення на 650 млн років у наше минуле і простежили появу генів, пов'язаних із хімічними речовинами в нашому мозку, які впливають на такі види поведінки, як навчання, пам'ять, навіть сон і харчування. Ми говоримо про скромні витоки складних форм поведінки, які ми знаємо сьогодні, пише Tech Explorist.

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Ці хімічні речовини — серотонін, дофамін і адреналін, відомі як моноаміни. Вони діють як нейромодулятори — термін, що означає, що вони регулюють діяльність нервових клітин у нашому організмі. Це, своєю чергою, впливає на наше мислення, поведінку і самопочуття — від теплого спогаду про перший поцілунок до припливу адреналіну під час катання на американських гірках.

Фахівці з Лестера, очолювані доктором Роберто Феуда, хотіли з'ясувати, звідки беруться ці нейромодулятори і як далеко в минуле сягають їхні витоки. Провівши безліч складних обчислень у своєму дослідженні, команда виявила, що більшість цих генів зародилася в групі організмів, відомих як білатерії.

Для тих, хто не вивчав біологію, білатерії — це велика група тварин, включно з людиною, які мають білатеральну симетрію, тобто мають лівий і правий боки, що є дзеркальним відображенням один одного. Ця група виникла близько 650 млн років тому, і, судячи з усього, так само, як і ці хімічні речовини мозку.

Це відкриття про наше біологічне минуле також дає змогу по-новому поглянути на еволюцію. Воно показує, що ці гени, які сприяють функціонуванню мозку і складній поведінці, були частиною життєвого плану протягом дуже і дуже довгого часу, ще до того, як людина розумна навіть була "у проєкті". Дослідники припустили, що це могло сприяти "кембрійському вибуху", який стався близько 540 млн. років тому і призвів до різкого збільшення різноманітності життя на Землі.

Знання давньої історії цих генів і нейромодуляторів, що виробляються ними, може допомогти вченим зрозуміти походження складних форм поведінки. Може йтися як про мотивацію, що змушує вас вставати вранці, так і про серйозніші проблеми, як-от залежна поведінка або агресивні нахили. Зрозумівши історію генів, ми зможемо краще зрозуміти, як вони працюють у нашому організмі сьогодні і як ми зможемо впливати на стабілізацію багатьох факторів нашої мозкової діяльності. Це розуміння нашого давнього минулого може допомогти сформувати майбутнє нейронауки і, можливо, призвести до появи нових методів лікування і втручання в різні захворювання, пов'язані з мозком.

Вчені будуть і далі вивчати роль цих хімічних речовин та їхніх генів у нашому організмі та мозку, сподіваючись продовжити розплутувати складне павутиння нашої біологічної історії.

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