Діти пандемії. Тривала ізоляція згубно позначилася на розвитку немовлят

Наймолодше покоління планети, яке виросло в чотирьох стінах і отримало назву "діти пандемії", нарешті виходить на світ невпевненими соціальними кроками.

З 2020 року, коли пандемія Covid-19 охопила весь світ, життя досі не може стати в колишнє русло, навіть після її офіційного завершення. Вона вплинула не тільки на те, як ми живемо і працюємо, а й на те, як сприймають світ діти, особливо ті, які народилися в цей час. Група дослідників поставила собі за мету з'ясувати, як розвиваються ці "діти пандемії" порівняно з дітьми, народженими до пандемії, пише Medical Xpress.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найцікавіші новини зі світу науки!

Результати дослідження свідчать про те, що до двох років діти, народжені в період пандемії, загалом дуже схожі на своїх однолітків, народжених до пандемії, за своєю поведінкою і розвитком, за винятком деяких аспектів спілкування.

Група дослідників з Ірландії спостерігала за 354 сім'ями, у яких діти народилися в перші місяці пандемії, з березня по травень 2020 року. Протягом двох років ці сім'ї відвідували дослідників, коли їхнім дітям було 6, 12 і 24 місяці. Найчастіше це був єдиний раз, коли сім'ї виходили на вулицю, оскільки по всьому світу влада вживала карантинних заходів безпеки.

Дослідники виявили, що внаслідок ізоляції у цих дітей було дуже маленьке коло спілкування. Такі заходи, як дитячо-батьківські групи, були скасовані, а візити друзів і родичів стали великою рідкістю. До свого першого дня народження кожна четверта дитина не зустрічала жодної дитини свого віку. Що стосується батьків, то, незважаючи на те, що вони назвали виховання дитини під час пандемії "самотнім", "ізолювальним" і "складним", вони також позитивно оцінили додатковий час, проведений із сім'єю і в спілкуванні з малюком.

Дослідники оцінили десять етапів розвитку дітей, коли їм виповнився рік. Менше дітей, народжених в умовах пандемії, вимовляли своє перше слово, могли показувати пальцем або махати рукою на прощання, тоді як більше таких дітей починали повзати. Учені припускають, що через обмежене знайомство із зовнішнім світом і взаємодію з іншими людьми ці діти чули менше слів і їм не потрібно було вчитися махати руками. Однак більш активне вивчення навколишнього світу в домашніх умовах може пояснити прискорений початок повзання.

До двох років комунікативні здібності дітей, народжених у період пандемії, залишалися слабшими порівняно з дітьми, народженими до пандемії, навіть з урахуванням таких чинників, як рівень освіти матері та вік дитини на момент оцінювання. Але є і хороша новина: в інших сферах розвитку, як-от моторика і розв'язання проблем, ці діти показали такі ж високі результати, як і їхні однолітки, народжені до пандемії. Дослідники також не виявили відмінностей у поведінці, таких як проблеми зі сном, емоційна реактивність або соціальна замкнутість.

Результати цього дослідження перегукуються з результатами аналогічних досліджень, проведених у різних країнах світу, які засвідчили незначне зниження показників розвитку в дітей, народжених у період пандемії.

Зараз, коли світ приходить до тями, дослідники наголошують на важливості того, щоб знайомити дітей, народжених у період пандемії, з ширшим колом людей, піддавати їх різним враженням, якомога більше розмовляти з ними і читати їм. Вони також закликають батьків проводити скринінг розвитку своїх дітей і звертатися до медичних працівників, якщо вони мають будь-які побоювання щодо розвитку дитини.

Це дослідження підкреслює здатність маленьких дітей до адаптації та вплив навколишнього середовища на їхній розвиток. Хоча пандемія, безсумнівно, вплинула на ранній соціальний і комунікативний розвиток цих дітей, можна сподіватися, що при правильній підтримці і впливі на них вони незабаром зможуть наздогнати своїх однолітків.

Раніше Фокус писав про те, що настільні ігри з раннього віку розвивають математичні здібності дітей. Виявляється, "Монополія" не тільки розпалює сімейне суперництво — вона може сприяти розвитку математичних здібностей вашої дитини.

Також Фокус писав про те, що ритмічна музика допомагає дітям з розладами мовлення краще спілкуватися. Вчені використовували силу ритму, щоб допомогти дітям з поширеним розладом мовлення краще складати і повторювати речення.