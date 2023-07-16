Мисливець за "стародавніми кістками" виявив цілий бивень мамонта віком 450 000 років (фото)

33-річний палеонтолог із Великої Британії виявив бивень мамонта завдовжки 1,2 метра, що лежить у всіх на виду.

Мисливець за скам'янілостями, палеонтолог Джеймі Джордан оглядав кар'єр недалеко від міста Марч, Велика Британія, розташованого за 120 кілометрів на північ від Лондона. Під час огляду він помітив щось незвичайне серед каміння. Виявилося, що це добре збережений бивень мамонта довжиною 1,2 метра і віком 450 тисяч років, повідомляє Fox News.

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Джеймі Джордан помітив бивень степового мамонта під час звичайного візиту в місцевий кар'єр, куди він часто водить любителів палеонтології на пошуки скам'янілостей.

33-річний палеонтолог із Великої Британії виявив бивень мамонта завдовжки 1,2 метра, що лежить у всіх на виду Фото: FOX News

"Я не міг повірити своїм очам. Він стирчав як палець у всіх на виду, але його було дуже важко підняти", — каже Джордан.

Бивень, який добре зберігся, належав степовому мамонту Фото: FOX News

За словами вченого, цей бивень, який добре зберігся, належав степовому мамонту, які жили до настання останнього льодовикового періоду. Ці тварини досягали у висоту до 4 метрів і важили до 14 тонн.

Реконструкція зовнішнього вигляду степового мамонта порівняно з людиною Фото: Wikipedia

Джордан, який знайшов свою першу скам'янілість, коли йому було всього чотири роки, сказав, що ніколи раніше не знаходив цілого бивня мамонта. Зазвичай бивні були вже розламані на частини, якщо говорити про знахідки в цьому кар'єрі.

Джордан, який знайшов свою першу скам'янілість, коли йому було всього чотири роки, сказав, що ніколи раніше не знаходив цілого бивня мамонта Фото: FOX News

"Наразі головне завдання полягає у збереженні цього бивня і для цього знадобиться близько півроку. Процес збереження складний, потрібно запобігти пошкодженню цього бивня, щоб його можна було добре вивчити", — каже Джордан.

Наразі бивень доправили до некомерційного палеонтологічного музею Fossils Galore у місті Марч, який Джордан заснував 2003 року. Фото: FOX News

Наразі бивень доправили до некомерційного палеонтологічного музею Fossils Galore у місті Марч, який Джордан заснував у 2003 році. Саме тут проведуть ретельне дослідження знайденого бивня, щоб дізнатися більше про життя мамонта, наприклад, про його середовище проживання та їжу.

Фокус уже писав про те, що на дні Каховського водосховища археологи виявили щелепу мамонта, стародавню зброю і багато інших стародавніх артефактів. За словами істориків, затоплення значних територій у 50-х роках минулого століття допомогло багатьом артефактам залишитися неушкодженими.

Також Фокус писав про те, що вчені з'ясували, хто дійсно винен у вимиранні мамонтів. У стародавню епоху Північної Америки її перші мешканці співіснували з гігантськими істотами, які бродили по землі. Мисливці-збирачі часто зустрічали грізних шаблезубих котів або групи мамонтів. На жаль, вони вимерли приблизно 12 800 років тому.