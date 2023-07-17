Єдиний порятунок. Знайдено можливі ліки від важковиліковної депресії

Звичайне знеболювальне ефективно вступило в боротьбу з важковиліковною депресією в новому дослідженні.

Кетамін, який є знеболювальним і відомим наркотиком, показує деякі перспективи в новій галузі — лікуванні важковиліковної депресії. Цей рекреаційний препарат потенційно може стати переломним моментом для тих, хто бореться з депресією, що не піддається звичайним методам лікування, пише ScienceAlert.

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Перш за все, давайте розберемося, що таке кетамін і який принцип його дії. Це потужний анестетик, що існує вже понад півстоліття. Він також відомий своїм незаконним рекреаційним використанням, оскільки змінює нейротрансмітери — маленькі хімічні утворення, що впливають на наш настрій і сприйняття, які знаходяться в нашому мозку. У перших дослідженнях на тваринах вчені виявили, що кетамін може значно підвищувати рівень деяких хімічних речовин у мозку, таких як дофамін, і це викликало цікавість щодо того, який вплив він може чинити на мозок людини.

Зараз кетамін розглядають як засіб лікування депресії, яка не минає, незважаючи на застосування різних антидепресантів. Але це не вільна практика. Він призначається в ретельно контрольованих умовах через серйозні потенційні ризики, наприклад, можливість викликати посилення суїцидальних думок. Тому дуже важливо забезпечити ретельне спостереження за пацієнтом не тільки під час лікування, а й після нього.

Тепер давайте познайомимося з останнім дослідженням на цю тему, проведеним в Австралії та Новій Зеландії. Метою вчених було з'ясувати, наскільки ефективним є кетамін, що вводиться під шкіру, порівняно з іншими препаратами під час лікування людей із резистентною до лікування депресією. У дослідженні взяли участь 184 людини, які були розділені на групи. Одні отримували кетамін, інші — препарат мідазолам, і все це відбувалося двічі на тиждень протягом чотирьох тижнів.

Через чотири тижні у значної кількості учасників, які отримували кетамін (19,6%), спостерігалися ознаки ремісії порівняно з тими, хто отримував мідазолам (2%). Ба більше, якщо розглядати менш суворий показник поліпшення стану, наприклад, зниження вдвічі бала депресії, то різниця була ще більшою (29% проти 4%). Заковикою, втім, було те, що через чотири тижні після закінчення лікування стійке поліпшення симптомів зменшило темп, що натякає на необхідність тривалого лікування.

Слід зазначити, що в цьому дослідженні використовувалися ін'єкції кетаміну під шкіру, що є економічно ефективним методом. Однак кетамін також може вводитися внутрішньовенно крапельно або у вигляді назального спрею. Останній метод навіть схвалений в Австралії та Новій Зеландії. Кожен із цих методів вводить різну кількість кетаміну, і поки що не вирішено, який із них кращий.

Вражаючі результати цього дослідження не означають, що ми повинні ігнорувати інші методи лікування депресії. Транскраніальна магнітна стимуляція, інші препарати, психотерапія і навіть зміни у способі життя, такі як дієта, фізичні вправи і медитація, можуть відігравати певну роль у боротьбі з депресією.

Таким чином, важко переоцінити складнощі, пов'язані з важковиліковною депресією. Однак обнадійливі результати цього дослідження дають змогу припустити, що кетамін може стати маяком надії для тих, хто бореться з цим станом. Якщо ви або ваші знайомі зіткнулися з депресією, важливо відкрито обговорити з лікарем усі можливі варіанти її лікування.

Раніше Фокус писав про виявлення нового типу депресії, що не піддається лікуванню. Завдяки цьому відкриттю, 27% відсотків людей, на чию частку припадає цей тип недуги, можуть отримати надію на ефективне лікування в майбутньому.

Також Фокус писав про те, що депресію може викликати несправна імунна система. Дослідження припускає, що депресія може бути пов'язана не із запаленням, а з ослабленням імунної відповіді в мозку.

Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.