Перший в історії: в Британії знайдено золотий торк бронзового віку (фото)

Поблизу берегів річки Стур в Ессексі, Великобританія, шукач скарбів натрапив на дорогоцінний артефакт давнини. Він виявив золотий торк, що має історичне значення, та датується 1300 роками до н. е.

Після дослідження експерти визнали торк скарбом, надавши йому честь бути першим в історії торком, зареєстрованим як скарб, що походить з регіону Ессекс. Торки, витіюваті шийні кільця, були символічними прикрасами, що вказували на привілейований клас, до якого належали їхні власники. В цьому випадку торк походить з епохи середньої бронзи, що дозволяє точно датувати його створення приблизно 1300 роком до нашої ери, пише Arkeonews.

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Про знахідку повідомлено до Схеми перевезень старожитностей (Portable Antiquities Scheme). У співпраці з Британським музеєм науковці дослідили прикрасу, виявивши, що її склад складається з 75% золота, доповненого 18% срібла та слідами міді.

Ця знахідка — лише одна з кількох скарбів бронзової доби, знайдених у цій місцевості. Невідомо, чи ці предмети випадково загублені, чи навмисно заховані під землею минулими власниками.

Враховуючи рідкісність золотих виробів бронзової доби, виявлених у графстві Ессекс, ця знахідка привернула значну увагу і захоплення як істориків, так і ентузіастів.

Колчестерський музей висловлює сильне бажання розмістити цей артефакт у себе, забезпечивши його збереження для наступних поколінь.

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