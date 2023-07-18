Величезний "канібальський" потік плазми вдарить у Землю: буде сильна геомагнітна буря

Два величезних корональних викиди маси із Сонця об'єдналися в один потік після двох сильних спалахів на зірці.

Кілька днів тому, за даними вчених з Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США, на Сонці сталося два сильні спалахи. Один із цих спалахів спричинив так зване темне виверження. У результаті в космос вирвалося 2 потоки плазми, які об'єдналися в один потік, і він вдарить у Землю у вівторок увечері, 18 липня. Це, згідно з прогнозами, призведе до появи геомагнітної бурі середньої потужності, яка може відчуватися протягом кількох днів, пише Space.

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Ще 14 липня на Сонці в невеликій сонячній плямі AR3370 стався спалах класу С, який призвів до появи так званого темного виверження плазми. Це набагато холодніша речовина, ніж плазма, що оточує пляму, яка через це стає схожою на темну хмару. Цей потік темної плазми полетів у космос із величезною швидкістю в бік Землі.

А 15 липня в набагато більшій сонячній плямі AR3363 стався також спалах класу С, але це призвело до викиду плазми, або коронального викиду маси (КВМ), який полетів у бік Землі зі ще більшою швидкістю, ніж перший потік.

На Сонці сталося два потужні виверження плазми Фото: NASA

Через деякий час другий потік плазми наздогнав перший темний КВМ і поглинув його, внаслідок чого з'явився так званий "канібальський" КВМ. Це масивний потік намагніченої плазми, який з'являється рідко, але тепер їх можна буде замінити набагато частіше, адже у Сонця скоро настане максимум його активності.

Згідно з прогнозами вчених, цей "канібальський" потік плазми вріжеться в Землю ввечері у вівторок, 18 липня, що призведе до появи геомагнітної бурі середньої потужності рівня G2 або G3. Такі бурі відомі тим, що провокують не тільки появу яскравих полярних сяйв набагато південніше від полярних регіонів Землі, а й призводять до відключень радіозв'язку, а також перебоїв у роботі енергосистем. За словами вчених, "канібальський" КВМ спостерігали один раз 2021 року і 2 рази торік і всі три рази вони призвели до появи геомагнітної бурі на Землі рівня G3.

Два величезні корональні викиди маси із Сонця об'єдналися в один потік після двох сильних спалахів на зірці Фото: NASA

Що більше з'являється на Сонці сонячних плям, то більше тут з'являється сонячних спалахів і відповідно корональних викидів маси, які можуть об'єднається і з великою силою вдарити по Землі. І це пов'язано з тим, що магнітне поле Сонця стає більш нестабільним, адже скоро тут відбудуться традиційні важливі зміни, пов'язані з підвищеною активністю нашої зірки.

Пік цієї активності називається сонячним максимумом, і він має настати вже зовсім скоро, можливо, навіть наприкінці цього року або 2024 року. Хоча спочатку передбачалося, що сонячний максимум настане не раніше 2025 року. Деякі вчені припускають, що новий період підвищеної активності Сонця буде набагато сильнішим, ніж попередній.

Фокус уже писав про те, що в червні на Сонці з'явилося так багато сонячних плям, що такої кількості вчені не спостерігали останні 20 років.

Також Фокус писав про те, що на початку липня вчені попереджали про появу сильної геомагнітної бурі на Землі, викликаної спалахами класу Х.