Найстаріший у регіоні: археологи розкопали дивовижний замок 9-го століття у Франції (фото)

У регіоні Ельзас, Франція, нещодавно знайшли найстаріший у цій місцевості замок. Датований 9 століттям, його заснувала родина Папи Римського Лева IX на вершині масиву Мон-Сен-Оділь у лісі Росхайм.

На території замку вже другий рік поспіль ведуть археологічні розкопки. Всього за п'ять днів команда, що складається з приблизно двадцяти волонтерів і студентів-археологів, на чолі з істориком Трістаном Мартіном і археологом Флораном Міно, відкрила значну частину цього середньовічного дива, пише Ancient Origins.

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Жан, волонтер, який брав участь у минулорічних розкопках, згадує момент відкриття, коли замок був прихований під курганом землі та сміття. Сьогодні він стоїть на видноті, а його стіни здіймаються на два метри заввишки.

Ці розкопки мають виняткове значення, оскільки дають унікальний погляд на еволюцію середньовічних укріплень. Історично фортеці насамперед слугували військовим цілям, а не для проживання знаті. Замок Пурпуркопф, ймовірно, уособлює перехідний етап, представляючи перехід від військових укріплень до розкішних резиденцій.

Мартін поділився своїм захопленням цим місцем, заявивши: "Ми ніколи не уявляли, що відкриємо таку структуру. Таке відчуття, ніби замок піднімається з-під землі. В Середньовіччі тут не було дерев, які ми бачимо сьогодні, і звідси відкривався краєвид аж до Страсбурга. Його видимість по всій долині має велике політичне і символічне значення".

Розкопана стіна замку Пурпуркопф

Описаний як "масивний" для свого часу, ельзаський замок має неймовірні розміри 19x12x10 м. Проте, точне призначення споруди залишається невловимим. Враховуючи його стратегічне розташування, експерти припускають, що він міг слугувати митним постом.

Під час розкопок знайшли артефакти, такі як арбалетні болти та скляні намистини, що вказують на військове значення замку. Однак Мартін застеріг від передчасних висновків, наголосивши на необхідності проведення подальших комплексних розкопок.

Мартін також зупинився на історичному значенні ельзаського замку, зазначивши: "Надзвичайно рідко можна знайти замок цього періоду. Замки, які ми зазвичай зустрічаємо в Ельзасі, датуються 12-13 століттями. У радіусі 200 км немає жодного, який би належав до цієї епохи. Є кілька в інших регіонах Франції, але їх можна перерахувати на пальцях однієї руки".

Описаний як "масивний" для свого часу, ельзаський замок має неймовірні розміри 19x12x10 м Фото: Purpurkopf : Fouilles archéologiques

У стінах замку, що простягаються майже на 400 метрів, знайшли фрагменти римської кераміки й сліди деревного вугілля, що викликало припущення про давньоримську присутність на цьому місці. Цілком ймовірно, що середньовічні будівельники переробили й включили ці залишки в свою споруду.

Окрім своєї історичної та архітектурної цінності, замок Пурпуркопф може похвалитися легендою, яка передається з покоління в покоління. Місцевий фольклор оповідає, що колись цей ельзаський замок був резиденцією таємничого лицаря, який володів надприродними здібностями. Розповідають про його здатність маніпулювати стихіями та про його непохитне прагнення захистити регіон від лиха.

Стратегічне розташування замку також відігравало ключову роль протягом всієї історії, особливо під час конфліктів і битв. Розташований як спостережний пункт і укріплена твердиня, ельзаський замок надавав своїм мешканцям вигідну точку для огляду навколишніх земель і моніторингу потенційних загроз.

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