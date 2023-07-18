Безпритульники Землі. На планеті все ще є нічийні ділянки, не потрібні жодній країні

Це може здатися дивним, але на поверхні нашої планети все ще залишається кілька місць, на які не претендує жодна суверенна держава.

Наш сучасний світ являє собою "клаптикову ковдру", на якій чітко визначені кордони різних держав. Фактично наміри у бік цих кордонів означатимуть початок військового конфлікту. Однак попри одержимість людства лініями на карті та амбітними планами деяких правителів розширити кордони своєї держави, на Землі все ще залишаються "неприкаяні землі", на які фактично не претендує жодна держава у світі, пише IFLScience.

Ці території відомі як Terra nullius — у перекладі з латинської "нічия земля". До цього списку входять Бір-Тавіль між Єгиптом і Суданом, кілька анклавів на хорватсько-сербському кордоні, а також величезні шматки Антарктиди.

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Бір-Тавіль: Земля кочівників

Саме це місце є найбільш яскравим прикладом Terra nullius. Бір-Тавіль являє собою ділянку землі площею 2 060 квадратних кілометрів, розташовану недалеко від кордону між Єгиптом і Суданом. При цьому на неї не претендує жодна країна.

По суті, ця територія являє собою безлюдну пустелю, де температура повітря сягає 45°C у розпал літа. Офіційно населення цієї землі дорівнює нулю, проте її часто відвідують кочові племена, наприклад, народ абабда.

Дослідники зазначають, що ця "географічна примха" сформувалася багато у чому завдяки кордонам, встановленим Британською імперією в 19-20 століттях. У 1899 році Велика Британія досягла угоди з Єгиптом, в якій йшлося, що "території на південь від 22-ї паралелі" належить Судану, що поставило б Бір-Тавіль під контроль Судану.

У 1902 році Велика Британія розробила ще один план судансько-єгипетського кордону. Згідно з цією новою схемою Бір-Тавіль було передано вже під управління Єгипту. Саме тому цю землю час від часу використовували плем'я абабда, яке базувалося неподалік Асуана на півдні Єгипту.

Цікаво, що Єгипет готовий дотримуватися лише початкових кордонів, встановлених 1899 року, тоді як Судан схиляється до кордонів 1902 року. Простими словами, Єгипет вважає, що ця земля належить до Судану, і навпаки — таким чином Бір-Тавіль опинився поза зоною впливу обох країн.

Зазначимо, що деякі групи намагалися претендувати на цю землю, втім, жодна з них не змогла отримати міжнародного визнання. Наприклад, у 2014 році мешканець США Джеремі Хітон із Вірджинії спробував оголосити цю територію своєю, назвавши її "Королівство Північний Судан", а себе проголосив королем. Тоді Хітом пояснив свою поведінку бажанням виконати мрію дочки стати принцесою. На жаль, в ООН скептично поставилися до такої заяви.

Науковці також вважають, що в майбутньому Бір-Тавіль може стати прикладом нового типу юрисдикції, в якій правами на землю володіють корінні народи. Утім, сьогодні ця земля не належить нікому.

Земля Мері Берд: непотрібний шматок пирога Антарктиди

Згідно з міжнародним правом жодна частина Антарктиди не належить жодній країні. Втім, це не завадило 7 країнам оголосити частини континенту своїми, це:

Аргентина; Австралія; Чилі; Франція; Нова Зеландія; Норвегія; Велика Британія.

Якщо подивитись на карту, ці територіальні претензії розрізають Антарктиду на шматочки, наче піцу, причому більша частина дістанеться Австралії та Норвегії. Однак один кут все ж залишається нічийним і відомий як Земля Мері Берд.

Ця ділянка отримала свою назву на честь дружини американського морського офіцера Річарда Берда, який досліджував цю територію на початку 20 століття. Дослідники зазначають, що Земля Мері Берд є найбільшою нічийною територією у світі, а її площа становить колосальні 1 605 792 квадратних кілометри. За словами вчених, єдина причина чому ця ділянка землі досі залишається нічийною, полягає в тому, що вона надзвичайно ізольована і непрохідна навіть за стандартами Антарктиди.

Карта, що показує територіальні претензії Антарктиди Фото: Wikimedia Commons

Горня Сіга: лібертаріанці мріють про Ліберленд

У 1900-х роках кілька ділянок землі між балканським кордоном Хорватії та Сербії на східному березі річки Дунай після кривавого розпаду Югославії стали предметом запеклих суперечок. Однак на західному березі проблема протилежна: жодна з країн не претендує на чотири ділянки.

Найбільшою з цих областей є Горня Сіга, площа якої становить лише 7 квадратних кілометрів і являє собою лісові угіддя, що діють як пройма Дунаю. Де-факто ця ділянка землі перебуває під хорватським контролем, однак вони заявляють, що земля сербська, водночас Сербія не висуває претензій на цю територію.

Попри те, що Хорватія і Сербія ігнорують цю територію, деякі інші партії зацікавлені в тому, щоб визнати Горню Сігу своєю. Наприклад, 2015 року група лібертаріанців на чолі з чеським політиком Вітом Єдличкою встановила прапор на безлюдному болоті й проголосила його крихітною державою під назвою Ліберленд. Вони планували перетворити її на лібертаріанську утопію без обов'язкових податків, мінімального державного регулювання, а як валюту тут планували використовувати біткоїни.

Утім, цій мрії не судилося збутися. Попри те, що Хорватія та Сербія не виявляють інтересу до цієї території, хорватська влада не була в захваті від такої ідеї, а тому поліція заарештовувала будь-кого, хто намагався ступити на цю землю.

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