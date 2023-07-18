Розкреслили ціле плато. Вчені досі не розуміють призначення Ліній Саджами (фото)

На плато Альтіплано, на заході Болівії, знаходиться величезна мережа геогліфів, відомих як Лінії Саджами, що простягається приблизно на 22 525 квадратних кілометрів. Створені за 3 000 років корінними жителями, поблизу вулкану Саджама, вони зачаровують і сьогодні.

З висоти пташиного польоту Лінії Саджами демонструють дивовижний візерунок: кожна окрема лінія має ширину від 1 до 3 м і плавно переплітається з іншими, утворюючи хитромудру павутину. Найдовша з них, протяжністю близько 20 км, прорізає плато з точністю ремісника, пише Ancient Origins.

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Ці лінії демонструють винахідливість творців, яким не вистачало допомоги сучасних інструментів і технологій. Розчищення рослинності та оголення світлого підґрунтя, створило разючий контраст, який надав геогліфам їхнього виразного вигляду.

Експерти вважають, що Лінії Саджами створели тисячі років тому Фото: Léo Guellec / CC BY-SA 2.0

Призначення Ліній Саджами залишається загадкою, оскільки археологічні та історичні дослідження в цій місцевості обмежені. Деякі експерти припускають, що вони могли слугувати навігаційними засобами для священних паломництв народу аймара, ймовірних творців геогліфів.

Мережа також охоплює вак'аси, святилища, чульпи, поховальні вежі та невеликі села, що ще більше збагачує культурний гобелен, витканий на болівійському ландшафті.

Зліва: деякі з Ліній Саджами з повітря (Google Earth). Праворуч: діаграма "Ліній Саджами" від Університету Пенсильванії Фото: Meister / CC BY-SA 3.0

Серед видатних дослідників Ліній Саджами — мандрівник Еме Фелікс Шиффелі, антрополог Альфред Метро та режисер Тоні Моррісон.

Розповідь Шиффелі в його книзі "Пасео де Шиффелі" та етнографічні дослідження Метро пролили світло на лінії та культурний ландшафт, а новаторська робота Моррісона запропонувала ідею паломницького комплексу, пропонуючи ще один погляд на феномен.

Лінії Саджами

Попри дослідження, залишаються численні питання щодо походження та призначення Ліній Саджами, що змушує нас дивуватися масштабам і зусиллям, вкладеним у їхнє створення, не розуміючи до кінця їхнього справжнього значення. Розгадка таємниць, прихованих у цих стародавніх лініях, обіцяє запропонувати глибше розуміння історії людства, але наразі вони є свідченням видатної спадщини стародавніх цивілізацій на плато Альтіплано.

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