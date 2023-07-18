Жахливо красива смерть. Користувачів мережі загіпнотизувало відео метаморфози мертвого оленя

Уповільнене фільмування стадій розкладання оленяти, що прогресують, протягом п'яти днів прикувало до себе увагу користувачів.

Смерть — те, що одночасно лякає і заворожує. Так і цього разу, увага користувачів виявилася прикута до "жахливо красивого" відео мертвого оленя, яке являє собою сповільнену зйомку стадій розкладання оленяти, що прогресують, протягом 5 днів після його смерті, пише Daily Mail.

Відомо, що зйомка почалася буквально за кілька годин після того, як оленятко було вбите транспортним засобом, що проїжджало повз. Зрештою його тіло застигло через руйнування клітин і припинення виробництва аденозинтрифосфорної кислоти (АТФ), яка є джерелом енергії, необхідним усім живим істотам для руху.

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Далі на відео можна побачити, як личинки й мухи почали досліджувати тіло, харчуючись плоттю і тканинами мертвої тварини. За словами автора відео, він знайшов мертвого оленя на вельми жвавій дорозі недалеко від свого будинку в Сент-Луїсі, штат Міссурі (США).

Райзер професійно займається зйомками таймлапс для програм природничої історії і йому завжди було цікаво колись зняти процес природного розкладання. Брат чоловіка допоможуть йому відтягнути тіло оленяти в ліс, де вони встановили камеру і почали фільмування.

Обережно, відео містить жорстокі сцени!

Загалом фільмування процесу розкладання тривала 5 днів, що стало справжнім шоком для автора відео, оскільки він вважав, що на весь процес піде не менше двох тижнів. Дослідники вважають, що спекотне і вологе середовище, ймовірно, прискорило процес.

За словами Райзера личинки й мухи заповзали на штативи й фактично повністю зіпсували одну з його камер, покривши її "противною рідиною, яка просочилася в механізм затвора". Крім того, за словами автора відео — ця зйомка виявилася найбільш "смердючою річчю з усіх, з якими йому доводилося коли-небудь зустрічатися".

Перша стадія розкладання відома як "свіжа стадія", коли серце живої істоти зупиняється, вміст кисню в крові знижується, а клітини починають руйнуватися. Коли клітини руйнуються, червона кров набуває блакитно-фіолетового відтінку, що змінює колір тіла. АТФ перестає вироблятися, внаслідок чого більшість трупів убитих на дорозі залишаються твердими після смерті.

Далі на відео зафіксована стадія здуття живота, коли кишкові бактерії пожирали оленятко зсередини. У міру цього процесу, протягом 72 годин, виробляються гази, такі як метан, вуглекислий газ і сірководень, які змушують тіло розширюватися і набухати. Фактично саме ці гази відповідальні за неприємний запах. На цьому етапі внутрішні органи й тканини також починають розріджуватися.

Унаслідок ця стадія призводить до розриву порожнини тіла оленяти й оголює його внутрішні органи, вивільняючи рідину у навколишнє середовище. Ця рідина приваблює личинок та інших кровожерливих комах, зокрема мух.

Учені зазначають, що мухи використовують тіло як живильне середовище для відкладання личинок, оскільки плоть, що розкладається, є джерелом їжі для потомства в той момент, коли вони з'являться на світ.

На кадрах також видно те, що виглядає як чорні комахи, які пожирають тіло тварини за лічені секунди. Далі личинки ласують залишками плоті та тканин оленя, буквально висмоктуючи все до кісток.

За словами автора відео, протягом 5 днів тіло продовжувало розкладатися, мухи та личинки продовжували бенкетувати на тілі оленяти й рости, поки врешті-решт не покинули тушу, щоб заляльковуватися і перетворюватися на дорослих мух.

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