Лікарські помилки в минулому. Роботизована рука успішно провела пересадку печінки

Дует хірурга і робота успішно провів одну з найскладніших операцій у черевній порожнині, відкривши нову сторінку безпечних, легких і ефективних операцій.

Уперше в США робот успішно провів операцію з пересадки печінки. 60-річний пацієнт, який потребував термінової пересадки через рак печінки та цироз, спричинений гепатитом С, увійшов в історію медицини як перший, кому було проведено подібну операцію, New Atlas.

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Ця операція стала важливою віхою на шляху до ширшого впровадження подібних хірургічних втручань. Пацієнт, на загальне задоволення, добре відновився, післяопераційні ускладнення відсутні, що свідчить про успішність операції.

Провідний хірург з Медичної школи Вашингтонського університету в Сент-Луїсі, доктор Аділь Хан, вирішив не оперувати хворого традиційним методом. Замість цього він сидів за пультом і керував роботом, який виконував операцію на пацієнті. Операція вимагала лише кількох невеликих розрізів і одного більшого розрізу між черевними м'язами, таким чином будучи значно менш інвазивною, ніж традиційна трансплантація печінки.

Менш інвазивна процедура означала менший біль і швидше відновлення пацієнта. Замість звичайних шести тижнів пацієнт встав на ноги, в буквальному сенсі слова, і був готовий до життя вже через місяць.

Хоча ідея робото-асистованих операцій не нова, адже вже проводилися операції з пересадки нирок — пересадка печінки, це новий рівень майстерності. Ця операція вважається однією з найскладніших операцій на черевній порожнині, і досі вважалося, що ризик її проведення занадто великий.

Однак успішна трансплантація показала, що роботи під контролем досвідчених хірургів можуть виконувати навіть такі складні операції. 3D-зображення високої роздільної здатності, отримані за допомогою робота, допомогли хірургам виконати операцію точніше, ніж вони могли б зробити, орієнтуючись на око.

Операція зайняла певний час — точніше, понад вісім годин. Але хірурги вважають, що цей час скорочуватиметься в міру того, як процедура стане більш рутинною, а методи виконання більш відточеними.

Ба більше, лікарня вже навчає інших хірургів цієї технології. Вони навіть проводять навчання в трансплантаційних центрах по всій країні, ділячись своїми знаннями і досвідом.

Ця розробка відкриває привабливу перспективу — інтеграцію штучного інтелекту з роботизованою хірургією. Можливо, це звучить трохи фантастично, але реальність ближче, ніж ми думаємо.

Здатність роботів виконувати складні та делікатні операції може означати швидше відновлення, зменшення болю та потенційно меншу кількість ускладнень для пацієнтів. Однак поки що необхідно провести додаткові дослідження, щоб повністю вивчити потенційні переваги та ризики такого підходу.

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