Залишити стрес у минулому. Учений розповів, як справлятися з поганими новинами

Нейробіолог розповів про методи сприйняття стресу організмом і про те, як ефективно та просто справлятися з потоком неприємних новин.

Іноді після прочитання поганих і тривожних новин ми відчуваємо фізичне нездужання, наприклад, біль у животі, блювоту або нудоту. Все це не просто "тільки в нас у голові". Для цього є захопливе та реальне наукове пояснення, про яке розповів когнітивний нейробіолог у матеріалі Science Focus.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найцікавіші новини зі світу науки!

Щоб зрозуміти це, Крістіан Джарретт, когнітивний нейробіолог, пропонує почати з того, що називається реакцією "боротьба або втеча". Це фундаментальна частина наших інстинктів виживання, покликана підготувати організм до зустрічі із загрозою, що насувається. Уявіть собі, що в разі виникнення небезпеки організм запускає екстрений протокол, керований частиною нервової системи, відомої як симпатична нервова система. Ця система посилає команди різним частинам тіла, по суті, готуючи їх до протистояння або уникнення небезпеки.

Одним із аспектів цього екстреного протоколу є переспрямування ресурсів, зокрема крові та енергії, на м'язи, що допомагають у боротьбі або втечі, і відмова від функцій, які наразі вважаються несуттєвими, таких як травлення. Саме так, організм може призупинити вживання їжі, щоб упоратися з небезпекою. Ця раптова пауза іноді може викликати нездужання, неприємний біль у шлунку, нудоту, а іноді й блювоту або діарею. Ось так погані новини, запустивши наш режим виживання, можуть призвести до відчуття фізичного нездужання.

Водночас у нашому організмі також передбачена система заспокоєння та розслаблення, відома як парасимпатична нервова система. Це свого роду заспокійливий голос серед хаосу, що підтримує такі функції як травлення та сприяє розслабленню. Посилення цієї заспокійливої системи може допомогти нейтралізувати наслідки реакції "боротьба або втеча", зокрема й відчуття нездужання.

І активувати її простіше, ніж здається. Деякі ефективні методи включають у себе уповільнення дихання та спробу визначити, які аспекти поганих новин ви можете контролювати, а які — ні. Знання того, на що можна вплинути, і розробка здійсненних планів можуть істотно полегшити стрес. Інші види діяльності, як-от відволікання уваги, фізичні вправи та медитація, також можуть допомогти розслабити тіло та розум.

Звісно, легше сказати, ніж зробити, тому, якщо вам здається, що самі ви не справляєтеся, завжди можна звернутися по допомогу. Підтримка друзів і близьких, а також поради професіоналів можуть стати незамінними помічниками в боротьбі зі стресом. Пам'ятайте, що відчуття нудоти — це природна реакція на стрес, і розуміння того, як із ним впоратися, може сприяти загальному благополуччю.

Раніше Фокус писав про те, як звичайна склянка холодної води може зняти стрес. Дослідники кажуть, що необхідно всього лише стимулювати блукаючий нерв.

Також Фокус писав про 5 простих щоденних звичок, які зміцнять здоров'я мозку. В гонитві за здоровим розумом наука та повсякденні звички перетинаються напрочуд простими способами.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.