На гребені хвилі. У Каліфорнії відкрили полювання на видру, яка "викрала" дошку в серфінгіста (відео)

Дослідники вважають, що ця історія проливає світло на тривожну людську рису — ми не такі вже й близькі з природою, як вважали.

Любителі серфінгу часто говорять про те, що цей спорт допомагає возз'єднатися з природою, проте нещодавній епізод за участю видри в Каліфорнії показує, наскільки крихкою насправді є наша любов до дикої природи, пише Science Alert.

Ця ситуація сталася біля узбережжя Санта-Круз, що в Каліфорнії. На відео інциденту видно, як видра вилізає на дошку для серфінгу, — схоже, тварина просто грається з нею. Втім, чиновники дикої природи схарактеризували поведінку видри як "агресивну", і тепер влада має намір спіймати тварину та видалити з її рідного середовища.

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Деякі користувачі, які подивилися відео, жартують, що видра, схоже, приєдналася до повстання косаток, які нападали на туристичні човни біля узбережжя Іспанії. Зазначимо, що деякі дослідники вважають, що косатки нападають на човни заради "пострілу адреналіну", інші ж вважають, що причиною агресивної поведінки китів стала травма, яку отримала одна із самок унаслідок зіткнення з човном.

За словами професорки континентальної філософії Університету Англії Раскін Патрисії МакКормак, якщо уважно подивитися відео, легко помітити, що видра залишалася на протилежному від серфера кінці дошки. Дослідниця зазначає, що людям властиво використовувати "мову бою", щоб описати незвичайну подію або поведінку, яка здається дисбалансом у світі. Простими словами, люди часто використовують слова "конфлікт" і "сутичка" замість того, що є відповіднішим, як-от "незвичайна взаємодія".

МакКормак зазначає, що поведінку видри можна пояснити кількома речами, зокрема:

страх;

тривога;

захист території;

цікавість;

агресія.

У цьому випадку люди повстали проти видри, не замислюючись, як вторгнення в її простір, а, по суті, її дім, може впливати на саму тварину. Ба більше, ця конкретна видра може бути травмована під час лову в пастку, а потім вирвана зі свого звичного середовища проживання та переміщена. І все ж, за словами МакКормак, саме вона в цій ситуації чомусь вважається "агресором".

Фізикиня та філософка-екологиня Карен Барад закликає людство переосмислити нашу взаємодію з природою. За її словами, існування не є індивідуальним, а люди не існують окремо від інших істот, але взаємодіють із ними.

МакКормак зазначає, що люди й видри ділять цей водний простір, але коли наш зв'язок із природою стає конфліктом, неминучі жертви, і в більшості випадків постраждають саме тварини. Люди схильні нав'язувати тваринам людські риси характеру, такі як гнів. Дослідниці закликають місцеву владу переглянути рішення та відмовитися від ідеї вилову видри з її звичного середовища проживання.

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